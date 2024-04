Z USA płyną niepokojące wieści. Oto brutalna prawda o Świątek i reszcie

Niedawno zakończone Sunshine Double okazało się udane dla Igi Świątek (1. WTA), która wygrała turniej w Indian Wells, a w Miami dotarła do czwartej rundy. Problematyczne dla Polki mogą się okazać natomiast dane, jakie opublikowano już po zakończeniu zmagań w Stanach Zjednoczonych.

REKLAMA

Zobacz wideo Jan Bednarek w ogniu krytyki! Probierz: Dobrze wybrałem

Iga Świątek nie wzbudziła zainteresowania telewidzów. Dramatyczne wyniki

Jak zauważył "Przegląd Sportowy" Onet, niedawno portal Sportsmediawatch.com opublikował wyniki oglądalności finałów obu turniejów w Stanach Zjednoczonych. Nie są one imponujące, mecz o tytuł w Indian Wells pomiędzy Polką a Marią Sakkari (7. WTA) średnio oglądało 249 tys. osób, natomiast finał w Miami pomiędzy Danielle Collins (22. WTA) a Jeleną Rybakiną (4. WTA) śr. 324 tys. telewidzów. To liczba bardzo zbliżona do tej, jaka oglądała zeszłoroczny finał w Kalifornii pomiędzy Kazaszką a Aryną Sabalenką (2. WTA). Polka i Greczynka wykręciły wynik zbliżony do tego, jaki rok temu osiągnął finał na Florydzie pomiędzy Petrą Kvitovą a Rybakiną (śr. 239 tys.).

Na tegoroczne wyniki miało wpływ kilka czynników. Świątek w mniej niż 70 minut zdemolowała Greczynkę 6:4, 6:0, a o tytuł w Miami grała Amerykanka, która po nieco ponad dwóch godzinach pokonała wyżej notowaną rywalkę po dosyć wyrównanym spotkaniu (7:5, 6:3). Chociaż finał w Miami z udziałem Collins nie był zbyt chętnie śledzonym wydarzeniem. Udział tego meczu w rynku wyniósł zaledwie 0,17 proc.

Lepiej wygląda to w przypadku rywalizacji mężczyzn. Mecz o tytuł w Indian Wells pomiędzy Carlosem Alcarazem (3. ATP) a Daniiłem Miedwiediwem (4. ATP) średnio śledziło niemal pół miliona osób. Natomiast finał w Miami pomiędzy Jannikiem Sinnerem (2. ATP) i Grigorem Dimitrowem (9. ATP) oglądało śr. 381 tys. telewidzów (0,2 proc. udziału w rynku). Spora różnica wynikała głównie z powodu terminu rozgrywania meczu, który odbył się w Wielkanocną Niedzielę. Poza tym Włoch i Bułgar nie są tak znanymi zawodnikami jak Hiszpan i Rosjanin.

Amerykanie nie oglądają tenisa. O kilka długości przegrywa z ligą akademicką

A jakie wydarzenia sportowe z 30 marca były najchętniej oglądanymi w USA? Były to transmisje ze spotkań ligi akademickiej ligi NCAA. Starcie koszykarek z Uniwersytetu Colorado i Uniwersytetu Iowa, zobaczyło aż 6,8 mln widzów - to m.in. za sprawą obecności na parkiecie Caitlin Clark (z drużyny Iowa), wschodzącej gwiazdy amerykańskiego sportu. W porównaniu do finału Świątek oglądalność tego meczu była wyższa o ponad 27 razy.

Poza tym mecz koszykarzy z Clemson i Alabamy obejrzało 6,3 mln fanów. Kolejne transmisje miały 5,4 mln; 4,8 mln i 3,8 mln widzów. Dysproporcja z tenisem jest zatem przeogromna i pokazuje, że Świątek i innym gwiazdom tenisa jeszcze bardzo daleko do podbicia amerykańskiego rynku.