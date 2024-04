Hurkacz wygrał i od razu zaapelował po meczu. Jasny przekaz

Hubert Hurkacz (10. ATP) stanie przed szansą na wygranie pierwszego turnieju na kortach ziemnych. Polak awansował do finału turnieju ATP 250 w Estoril po wygranej 6:3, 3:6, 6:3 nad Cristianem Garinem z Chile (112. ATP). Wcześniej Hurkacz wyeliminował Brytyjczyka Jana Choinskiego (188. ATP; 7:6, 6:4) oraz Hiszpana Pablo Llamasa Ruiza (152. ATP; 7:6, 6:4). Teraz będzie mógł wygrać ósmy turniej ATP w karierze. Po raz ostatni triumfował w październiku zeszłego roku w Szanghaju, gdzie wygrał w finale 6:3, 3:6, 7:6 z Rosjaninem Andriejem Rublowem (6. ATP).

Hurkacz chce pozostania turnieju w Estoril w kalendarzu. "Znakomite wydarzenie"

Turniej ATP 250 w Estoril jest w kalendarzu touru od 2015 roku. Do tej pory ten turniej wśród singlistów wygrywali Richard Gasquet (122. ATP), Nicolas Almagro, Pablo Carreno-Busta (1049. ATP), Joao Sousa (272. ATP), Stefanos Tsitsipas (12. ATP), Albert Ramos-Vinolas (103. ATP) i Sebastian Baez (19. ATP). Hurkacz gra w Estoril po raz drugi. W zeszłym roku odpadł w drugiej rundzie po porażce 7:6, 4:6, 2:6 z Hiszpanem Bernabe Zapatą Mirrallesem (143. ATP). Teraz ma szansę na to, by dołączyć do tej listy zwycięzców.

Jaka jest opinia Hurkacza na temat tego turnieju? - Fani na trybunach są fantastyczni. Dyrektor turnieju wykonuje świetną pracę, więc jest to znakomite wydarzenie - powiedział. Polak dał jasno do zrozumienia, że chce, by turniej w Estoril był też w kalendarzu także w 2025 r. W przyszłym roku odbyłaby się dziesiąta edycja rywalizacji na portugalskiej mączce. Czy to jest możliwe?

Joao Zilhao, dyrektor turnieju w Estoril udzielił był gościem podcastu "Ponto de Encontro" na portalu raquetc.com, w którym przyznaje, że są spore szanse na obecność tego turnieju w przyszłorocznym kalendarzu. - Byłoby głupie z mojej strony, gdybym powiedział, że prawdopodobieństwo tego turnieju w kalendarzu ATP to 100 proc. Prowadzimy jednak doskonałe rozmowy z ATP. Jest duże zainteresowanie, by utrzymać turniej w kalendarzu - powiedział.

- Mamy kilka hipotez na stole. Największym problemem jest 2025 r., bo w kalendarzu będzie tydzień mniej. W 2026 i 2027 r. już nie będzie problemu. Chcemy wspólnie znaleźć rozwiązanie. Prawdopodobieństwo organizacji turnieju w przyszłym roku wynosi 90 proc. - dodaje Zilhao. To wszystko jest związane z faktem, że ATP wydłuża turnieje Masters 1000 do dwóch tygodni i powiększa liczbę turniejów rangi ATP 500, by tour był jeszcze ciekawszy. - Przez to znaleźliśmy się w skomplikowanej sytuacji - podkreśla dyrektor turnieju.

W finale turnieju ATP 250 w Estoril Hurkacz zagra z Hiszpanem Pedro Martinezem (77. ATP), który pokonał 6:4, 4:6, 6:4 Norwega Caspera Ruuda (8. ATP), a więc turniejową "jedynkę" i zwycięzcę turnieju z zeszłego roku. Mecz odbędzie się w najbliższą niedzielę o godz. 16:30. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.