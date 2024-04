To jest żart! Tyle Hurkacz zarobił za awans do finału

Hubert Hurkacz w niedzielę powalczy o pierwszy końcowy triumf na kortach ATP w tym roku. Polak zagra także o premię finansową, choć ta w porównaniu do innych turniejów nie należy do największych. Wiemy, ile nasz tenisista zainkasuje w przypadku zwycięstwa, a ile w przypadku porażki. To jest prawdziwa przepaść.

3 Jonathan Hui / USA TODAY Sports via Reuters Con Otwórz galerię Na Gazeta.pl