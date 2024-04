Iga Świątek zagra o trzecie Porsche. To unikat, a jego cena zwala z nóg

- Oczywiście nie takiego wyniku chciałam, ale nie zmienia to faktu, że Miami to świetne miejsce i uwielbiam tu być. Parę dni resetu i ładowania baterii i pora wracać do pracy. Mam co robić - mówiła niedawno Iga Świątek, która po porażce w czwartej rundzie turnieju WTA 1000 w Miami z Jekatieriną Aleksandrową (16. WTA) 4:6, 2:6, wybrała się na krótki urlop. Wcześniej liderka światowego rankingu wygrała turniej w Indian Wells, pokonując w finale Marię Sakkari 6:4, 6:0.

Iga Świątek może zgarnąć trzecie Porsche. Kosmiczna cena najnowszego modelu

Obecnie 22-latka wróciła do treningów i przygotowuje się do występów na mączce. Pierwszym takim turniejem tego sezonu dla Świątek będą zawody w Stuttgarcie. Polka z pewnością bardzo miło wspomina rywalizację na niemieckich kortach, gdzie do tej pory jeszcze nie przegrała. W 2022 roku pokonała w finale Arynę Sabalenkę, dzięki czemu na jej konto wpłynęło 68 tys. dol. (ok. 268 tys. zł). Nie była to jednak główna nagroda.

Na zwyciężczynię czekał samochód Porsche Taycan GTS Sport Turismo, którego cena wynosi minimum 610 tys. zł. Pod maską pojazdu znajdziemy napęd o mocy 598 KM. Rok później niemiecki hegemon motoryzacyjny, który jest sponsorem WTA Stuttgart, przygotował Porsche Taycan Turbo S o mocy 761 KM i zawrotnej cenie aż 850 tys. zł.

Ten model także zgarnęła Iga Świątek, która znów w finale ograła białoruską wiceliderkę rankingu. Przy okazji Polka zarobiła 120 tys. dol. (ok. 473 tys. zł). Co ciekawe, drugie Porsche w kolekcji Świątek trafiło w ręce jej ojca.

W tym roku za zwycięstwo w Stuttgarcie oprócz pieniędzy (140 tys. dol. - ok. 552 tys. zł) także można zaopatrzyć się w nowy samochód marki Porsche. Triumfatorka wjedzie w posiadanie egzemplarza Taycan 4S Sport Turismo o mocy 544 KM. Cena takiego modelu rozpoczyna od kwoty 563 tys. zł. Niemiecki turniej wystartuje w sobotę 13 kwietnia. Najlepsza tenisistka w Stuttgarcie zgarnie także 500 punktów do rankingu WTA, w którym od wielu tygodni Iga Świątek nie ma sobie równych.