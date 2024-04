Świątek pokazała, jak wygląda jej trening. Jednoznaczne komentarze [WIDEO]

Iga Świątek szykuje się do powrotu do reprezentacji Polski. Ostatni raz tenisistka w kadrze zagrała dwa lata temu. W dniach 12-13 kwietnia spróbuje pomóc reprezentacji w meczu eliminacyjnym ze Szwajcarkami w walce o udział w finałach Billie Jean King Cup. Do tego czasu nie zagra już w żadnym turnieju. W mediach społecznościowych Polka podzieliła się z kibicami obrazkami z treningów. Ci są zachwyceni.

