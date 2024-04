Fani w szoku po zachowaniu wielkiej gwiazdy. "Pierwszy raz widzę ją w takim stanie"

Koszmarny początek sezonu ma za sobą Ons Jabeur (6. WTA). 29-letnia Tunezyjka szybko pożegnała się z Australian Open, przegrywając w bardzo słabym stylu w drugiej rundzie z Mirrą Andriejewą 0:6, 2:6. Tenisistka przez następne kilka tygodni walczyła także z problemami zdrowotnymi. Głównie dokuczał jej uraz kolana. Zdecydowała się jednak na udział w turniejach na Bliskim Wschodzie. W Abu Dhabi i Dosze wygrała jeden mecz.

Szósta zawodniczka świata bilansu nie poprawiła w Indian Wells i Miami, gdzie również przegrywała na inauguracje. Z bagażem czterech porażek z rzędu udała się do Charleston na inauguracje sezonu gry na kortach ziemnych. W turniej rangi WTA 500 broniła tytułu. Jabeur mogła mówić o pechu, gdyż już w drugiej rundzie - w pierwszej miała wolny los z uwagi na rozstawienie z "dwójką" - trafiła na rewelacyjną Danielle Collins. Świeżo upieczona triumfatorka z Miami wygrała 6:3, 1:6, 6:3.

Drugi set ułożył się po myśli Tunezyjki, która liczyła na kontynuacje dobrej gry w finałowej partii. Szybko została jednak przełamana. Wówczas Jabeur wpadła w szał, kilkukrotnie uderzając rakietą o kort. Następnie rzuciła nią w kierunku swojej ławki.

To zachowanie bardzo zdziwiło fanów Ons Jabeur, która nie przyzwyczaiła do podobnych wybuchów wściekłości na korcie. Stwierdzono nawet, że to nie w jej stylu. "Pierwszy raz widzę Jabeura w takim stanie" - napisał jeden z nich. "Nigdy nie myślałem, że dożyję dnia, w którym Ons rozbije rakietę" - podobnie stwierdził kolejny.

Kibice zauważają, że problemy 29-letniej tenisistki rozpoczęły się w momencie kolejnej porażki w wimbledońskim finale. W zeszłym roku lepsza od niej okazała się Marketa Vondrousova.

"Straciła polot po przegranej w swoim drugim finale Wimbledonu. Wielka szkoda. Naprawdę świetnie się bawiła, pokonując Rybakinę i Sabalenkę, ale od tego czasu nie jest w stanie grać, szczególnie w tym roku. Musi być bardzo sfrustrowana. Widzę, że wiele punktów do obrony będzie trudnych" - zauważył zmartwiony fan. "Musi odpocząć. Najwyraźniej tenis nie sprawia jej już przyjemności" - podsumował kolejny.

Szybkie odpadnięcie z turnieju w Charleston będzie kosztowało Ons Jabeur sporo punktów. Tunezyjka po raz pierwszy od maja 2022 roku wypadnie z czołowej ósemki rankingu WTA.