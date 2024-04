Polska tenisistka zachwyca! Czwarty finał z rzędu. Trenowała z Igą Świątek

22-letnia Martyna Kubka w ubiegłym sezonie w singlu w turniejach mniejszej rangi spisywała się bardzo dobrze. Polska tenisistka pod koniec roku wygrała ITF W15 w egipskim mieście Szarm el-Szejk, a potem przegrała dwa finały - W25 w Istanbule oraz W25 we włoskiej miejscowości Selva. Kubka zakończyła ubiegły rok bilansem: 44 zwycięstwa oraz 24 porażki. Zanim jednak tego dokonała, to była przed rozpoczęciem wielkoszlemowego US Open partnerką treningową najlepszej tenisistki świata i swojej rówieśniczki - Igi Świątek!

REKLAMA

Zobacz wideo To Paweł Domagała robi w wolnym czasie. Gra w grę modną wśród sportowców. "Na tenisa jestem za lebiega, ale..."

Martyna Kubka błyszczy w deblu. Może wygrać trzeci turniej w tym roku

W tym roku pochodząca z Zielonej Góry Martyna Kubka w grze pojedynczej gra słabo - wygrała tylko cztery z dziewięciu spotkań. Świetnie spisuje się za to wciąż w deblu. Polka ma obecnie imponującą serię - w dwunastu turniejach z rzędu była przynajmniej w półfinale!

W tym tygodniu Kubka w parze z 21-letnią Greczynką Sapfo Sakellaridi (276. WTA) rywalizuje w turnieju ITF W35 we włoskim mieście Santa Margherita di Pula. W półfinale polsko/grecka para, która jest rozstawiona z "1" zmierzyła się z Czeszką Lucie Halickovą (353. WTA) i Włoszką Lisą Pigato (347. WTA). Pojedynek był jednostronny. Polka z Greczynką zwyciężyły 6:0, 6:2!

W finałowym spotkaniu zmierzą się z rozstawioną z "3" parą włosko-holenderską: Anastasia Abbagnato/Eva Vedder.

Kubka ma szansę na szósty triumf w deblu w ostatnich sześciu miesiącach. Od października ubiegłego roku wygrała turnieje ITF: W25 w Reims, W25 w Cherbourg-en-Cotentin, W25 Selva i dwa w W35 w Solarino.

W dwóch ostatnich Kubka zwyciężyła w na przełomie marca i kwietnia tego roku.