Znamy półfinałowego rywala Hurkacza. Tylko posłuchajcie, co o sobie mówi

Hubert Hurkacz (10. ATP) walczy w ATP 250 na kortach ziemnych w Estoril o pierwsze turniejowe zwycięstwo w tym sezonie. W żadnym z turniejów nie awansował dotychczas do finału, a w dwóch (Rotterdam i Indian Wells) przegrywał już w drugich rundach. Polak był też w ćwierćfinale Australian Open i w Dubaju, półfinale turnieju w Marsylii oraz w IV rundzie w Miami.

Hubert Hurkacz poznał rywala w półfinale w Estoril. "Mogę przegrać z każdym"

W Estoril Polak jest obok rozstawionego z "1" Norwega Caspera Ruuda głównym faworytem do zwycięstwa w turnieju. Rozstawiony z "2" Hurkacz w piątkowe południe pokonał w ćwierćfinale Hiszpana Pablo Llamasa Ruiza 7:6, 6:4, który jest określany "perłą hiszpańskiego tenisa". - Znów jednak był potrzebny tie-break, by rozstrzygnąć pierwszego seta. Niżej notowany rywal miał zdecydowanie więcej okazji na przełamanie, ale to Hurkacz okazał się skuteczniejszy - pisał Aleksander Bernard, dziennikarz Sport.pl.

Hurkacz poznał już rywala w półfinale. Wyłonił go pojedynek: Cristian Garin (Chile, 112. ATP) - Nuno Borges (Portugalia, 62. ATP). Pierwszy set zakończył się po zaledwie pół godzinie i Chijlijczyk wygrał gładko 6:2. Druga partia trwała ponad trzy razy dłużej! W szóstym gemie, przy serwisie Garina, było aż 13 równowag. Ostatecznie doszło do tie-breaka. W nim Chilijczyk zwyciężył 7:3. Mecz trwał dwie godziny i jedenaście minut.

Garin ma 27 lat. W swojej karierze wygrał pięć turniejów rangi ATP (wszystkie na kortach ziemnych), ale ostatni ponad trzy lata temu - w Santiago. Właśnie w 2021 roku był też najwyżej w rankingu ATP - na 17. miejscu.

W 2013 roku wygrał Roland Garros w grze pojedynczej chłopców, pokonując w finale Niemca Alexandera Zvereva 6:4, 6:1. Dotarł też do finału debla, ale w parze z Nicolasem Jarrym ulegli duetowi: Kyle Edmund–Frederico Ferreira Silva 3:6, 3:6. W rywalizacji seniorów w turniejach wielkoszlemowych nie wiedzie mu się już tak dobrze. Jego największy sukces to ćwierćfinał Wimbledonu w 2022 roku.

Garin w obecnym sezonie, w którym ma bilans: osiem zwycięstw i tyle samo porażek, przeżywał bardzo trudny moment. W aż czterech z pierwszych pięciu turniejów odpadał bowiem w pierwszej rundzie.

- Mój obecny poziom gry jest bardzo niski, mam dużo kontuzji i obecnie mogę przegrać z każdym. Bardzo się staram, ale takie granie jest przygnębiające. Nie lubię też krytykować turnieju, bo jestem w swoim kraju, ale to najgorszy kort na poziomie ATP, na jakim grałem - powiedział Garin po porażce 6:7, 5:7 w I rundzie w Santiago ze swoim rodakiem - Tomasem Barriosem Verą (107. ATP).

Teraz w Estroli spisuje się dużo lepiej. W 1/16 finału pokonał Austriaka Jurija Rodionova (119. ATP) 7:6, 7:5, a potem Francuza Arthura Flisa (37. ATP) 2:6, 6:4, 6:4.