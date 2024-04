Co za thriller w meczu Hurkacza. Rywal z drugiej setki rankingu zadziwił

Hubert Hurkacz awansował do półfinału turnieju ATP 250 w Estoril! Po wyeliminowaniu Jana Choinskiego w drugiej rundzie Polak pokonał kolejnego zawodnika z drugiej setki rankingu, a konkretniej Hiszpana Pablo Llamasa Ruiza. Znów jednak był potrzebny tie-break, by rozstrzygnąć pierwszego seta. Niżej notowany rywal miał zdecydowanie więcej okazji na przełamanie, ale to Hurkacz okazał się skuteczniejszy.

