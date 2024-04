Nowy sponsor dla Polek. PZT ogłosił. "To dopiero początek"

Plus-Plus to duńska marka klocków, której wyłącznym dystrybutorem na polski rynek jest Dante, czyli szczecińska firma z ponad 30-letnim doświadczeniem w branży zabawkowej, będzie partnerem głównym Reprezentacji Polski kobiet w tenisie na mecz Szwajcaria - Polska. Mecz w Pucharze Billie Jean King Cup zostanie rozegrany w dniach 12-13 kwietnia w szwajcarskim Biel. W składzie reprezentacji Polski znalazła się aktualna liderka rankingu WTA Iga Świątek, a także Magda Linette, Magdalena Fręch, Katarzyna Kawa i Maja Chwalińska!

W ramach umowy z Polskim Związkiem Tenisowym marka Plus-Plus została również partnerem 98. Narodowych Mistrzostw Polski Kobiet i Mężczyzn, które rozegrane zostaną w dniach 15-21 lipca 2024 w Kozerkach.

- Co roku szukamy nowych możliwości dotarcia do grupy docelowej. Wybór sponsoringu sportowego nie jest oczywisty w naszym segmencie działalności, jednak mamy nadzieję, że pozwoli nam to zwiększyć świadomość istnienia tak wyjątkowej marki jak Plus-Plus na polskim rynku. Cieszymy się, że możemy wspierać taką dyscyplinę, jaką jest tenis i mieć swój udział w tak ważnych wydarzeniach sportowych. Gorąco kibicujemy reprezentacji i jesteśmy przekonani, że taka współpraca będzie korzystna dla obu stron - zapewnia Marcin Maciejewski, prezes firmy Dante.

- Niezwykle cieszę się, że Reprezentacja Polski Kobiet będzie mogła przystąpić do meczu ze Szwajcarią z partnerem głównym wydarzenia - marką Plus-Plus. Do nawiązania współpracy doprowadziliśmy w bardzo krótkim czasie, ze względu na atrakcyjność zaproponowanych wydarzeń. Wierzymy, że to dopiero początek i mamy nadzieję na długoterminową współpracę - powiedział Dariusz Łukaszewski, prezes Polskiego Związku Tenisowego.