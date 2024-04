Jednoznaczne słowa o Idze Świątek. Brzmią jak wyrok dla rywalek

Iga Świątek lada moment powróci do rywalizacji w cyklu WTA i to na kortach ziemnych, na których jest najlepsza na świecie. Oczywiście liderka światowego rankingu będzie faworytką do wygrania największych turniejów, a media zachwycają się jej postawą. "Polka jest ekspertką na tego typu nawierzchniach" - pisze o Świątek puntodebreak.com i zaznacza, że wszystkie zawodniczki ze stawki będą miały problem, by z nią wygrać.

