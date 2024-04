Absolutna dominacja w meczu Linette. Godzina i po wszystkim

Po czterech porażkach z rzędu Magda Linette (63. WTA) niespodziewanie dobrze radzi sobie w pierwszym tegorocznym turnieju na nawierzchni ziemnej. Polka w imprezie rangi WTA 500 w Charleston pokonała już Petrę Martić (61. WTA) i Dajanę Jastremską (32. WTA), ale w 1/8 finału poprzeczka była zawieszona zdecydowanie wyżej, albowiem po drugiej stronie siatki stanęła Jessica Pegula. Piąta rakieta świata jest rozstawiona z jedynką.

Amerykanka była zdecydowaną faworytkę tego starcia. Sztuczna inteligencja przed rozpoczęciem meczu dała jej aż 78 proc. szans na zwycięstwo, ale Magda Linette nie raz udowodniła, że najlepiej czuje się właśnie w roli underdoga.

Linette zdemolowana przez rywalkę. Sama nie dała sobie szansy

Lepiej w ten pojedynek weszła jednak turniejowa "jedynka", która już w trzecim gemie uzyskała przewagę przełamania. W imponujący sposób, gdyż serwującej Polce nie udało się nawet ugrać punktu. Tego dnia w Charleston mocno wiało, co utrudniało grę obu zawodniczkom, przez co jakość tego spotkania pozostawiała wiele do życzenia. Wiele akcji kończyło się błędem. Niestety większość z nich była po stronie Magdy Linette, która miała ogromne problemy z forehandem.

Długo czekała na pierwszego winnera. Po sześciu gemach przy wyniku 1:5 statystyka bezpośrednio wygranych punktów wynosiła 0:9 na korzyść Jessiki Peguli. Polka pozwalała jej na takie uderzenia, gdyż jej zagrania były za krótkie. Poznanianka poprawiła ten bilans asem, ale wciąż zdecydowanie więcej było pomyłek. Jej kolejny forehandowy błąd zamknął pierwszego seta wynikiem 2:6 w niecałe pół godziny.

Druga partia układała się jeszcze gorzej, bo Polka szybko dwukrotnie została przełamana. W obrazie gry niewiele się zmieniło. Jessica Pegula miała ogromną przewagę, co dodawało pewności w jej grze. W tenisowej postawie, a przede wszystkim w mowie ciała Magdy Linette nie było widać wiary w odwrócenie losów na korcie. Udało się uciec przed porażką do zera, ale po 58 minutach to Jessica Pegula mogła się cieszyć ze zwycięstw 2:6, 2:6. W dodatku w pełni zasłużonego. Amerykanka w ćwierćfinale turnieju WTA 500 w Charleston zmierzy się ze zwyciężczynią z meczu Wiktoria Azarenka - Taylor Townsend.