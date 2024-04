Znamy kolejnego rywala Hurkacza. "Perła hiszpańskiego tenisa"

Hubert Hurkacz z problemami, ale awansował do ćwierćfinału turnieju ATP 250 na kortach ziemnych w Estoril. Najlepszy polski tenisista w 1/8 finału pokonał Brytyjczyka Jana Choinskiego (188. ATP) 7:6 (7:5), 6:4, choć w pierwszym secie przegrywał już 3:5. Wiadomo już, że rywalem Hurkcza w walce o półfinał będzie 21-letni Hiszpan Pablo Llamas Ruiz (152. ATP).

REKLAMA

Zobacz wideo To Paweł Domagała robi w wolnym czasie. Gra w grę modną wśród sportowców. "Na tenisa jestem za lebiega, ale..."

Hubert Hurkacz poznał rywala. "Perła hiszpańskiego tenisa"

Pablo Llamas Ruiz na pewno nie jest znany wszystkim fanom tenisa, nie wygrał jeszcze żadnego turnieju ATP i nie grał w turnieju wielkoszlemowy, ale z pewnością nie jest postacią anonimową. Zacznijmy od początku - w 2018 roku wraz z Carlosem Alcarazem wygrał juniorski Puchar Davisa. W 2022 roku był w trzech finałach turniejów ITF M15 i M25, ale za każdym razem przegrywał.

W ubiegłym roku pokazał się z bardzo dobrej strony. Najpierw wygrał ITF M25 w Palmanovie. Potem dotarł do finału challengera we włoskim mieście Vicenza i wygrał pierwszy raz w karierze turniej tej rangi w hiszpańskiej Segovii. W sierpniu ubiegłego roku stoczył kapitalny pojedynek w pierwszych kwalifikacjach w karierze do turnieju wielkoszlemowego (US Open) ze Szwajcarem Dominiciem Strickerem (117. ATP). Llamas Ruiz przegrał 7:6, 4:6, 6:7 (11:13), a Stricker awansował potem do IV rundy i wyeliminował tej klasy tenisistów co: Alexei Popyrin (46. ATP) czy Stefanos Tsitsipas (12. ATP).

- "Spotykamy się z Pablo Llamasem, perłą hiszpańskiego tenisa, aby porozmawiać o jego drodze, ewolucji i marzeniach. Zbliża się on do 21. roku życia, a już prezentuje się w elicie światowego touru. Pochodzący z Jerez zawodnik potrafi błyszczeć wśród najlepszych - pisał portal tenisowy "Puntodebreak".

- Na korcie Pablo jest pudełkiem niespodzianek. Ma w swoim arsenale wszystkie zagrania, potrafi zmieniać rytmy i wysokości uderzeń z zadziwiającą łatwością, buduje w sobie instynkt zabójcy, który czyni go jeszcze bardziej niebezpiecznym i utrzymuje pewność siebie. Poza kortem znajdujemy elokwentnego, pokornego faceta, który w żadnym wypadku nie wyraża się tak jakby był nastolatkiem - dodawali dziennikarze.

- Lepiej o tym nie mówić, co myślałem, jak widziałem, gdzie dotarł w US Open Stricker (śmiech) - mówił zawodnik w rozmowie.

Gdzie widzi siebie w tym sezonie?

- To zawsze powtarzam: nie mówię o celach, mówię tylko o tym, czy wykonuję codzienną pracę, o wszystkim, co wiąże się z tym, co jest w tourze jak i poza nim i naprawdę zasługuję na miejsce w pierwszej setce, pierwszej pięćdziesiątce, czołówce. Chcę mieć 40 lat i kimkolwiek będę - chce pogratulować sobie za wszystko, czego dokonałem. Nie myślę jednak: "Wow, w przyszłym roku dostanę się do pierwszej pięćdziesiątki". Ani moi trenerzy, ani moi bliscy, ani ja tego nie robimy, myślimy tylko o kolejnym turnieju. To jest to, co robiłem przez cały rok, to wszystko - dodawał zawodnik.

Llamas Ruiz w Estoli gra świetnie. W czterech meczach (dwóch w kwalifikacjach) nie stracił seta. W pierwszej rundzie turnieju wyeliminował 52. zawodnika rankingu ATP - Niemca Dominika Koepfera, wygrywając 6:4, 6:3.

Mecz Hurkacz - Llamas Ruiz w piątek o godz. 13. Zwycięzca w półfinale zmierzy się z lepszym ze starcia: Cristian Garin (Chile, 112. ATP) - Nuno Borges (Portugalia, 62. ATP).