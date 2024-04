A jednak! Wuhan wraca do kalendarza WTA. "Miasto tętniące życiem"

28 września 2019 roku w finale turnieju WTA w Wuhan Aryna Sabalenka (2. WTA) wygrała z Alison Riske-Amritraj 6:3, 3:6, 6:1. Był to drugi z rzędu triumf Białorusinki w tym chińskim mieście. W 2018 roku pokonała w finale Anett Kontaveit 6:3, 6:3. Były to ostatnie turnieje w Wuhan, gdyż na początku 2020 roku wybuchła pandemia COVID-19, co uniemożliwiło rozgrywanie zawodów w tym mieście, ale także w Pekinie. Do tego doszła sprawa zaginięcia Shuai Peng.

Jednak po czteroletniej przerwie najlepsze tenisistki świata wróciły do Chin w ubiegłym roku podczas zmagań w Pekinie czy Zhengzhou. W stolicy Chin najlepsza okazała się Iga Świątek (1. WTA), która w finale wygrała z Ludmiłą Samsonową (16. WTA) 6:2, 6:2.

Po pięciu latach tenisistki ponownie zagrają w turnieju WTA w Wuhan

Turniej w Wuhan nie po czterech, ale po pięciu latach także znalazł się w terminarzu kobiecych zmagań. Rozgrywane będą tam zawody rangi WTA 1000, co potwierdził Jorge Salkeld, wiceprezes organizacji Octagon Tennis. "Jesteśmy zachwyceni możliwością ogłoszenia powrotu turnieju WTA 1000 do Wuhan, co rozbudzi emocje związane z grą najlepszych zawodniczek w jednym z najbardziej tętniących życiem miast Azji" - przekazał cytowany przez portal ESPN.

Poza występami czołowych tenisistek z rankingu WTA organizatorzy i chińscy kibice na pewno będą liczyli na dobry występ Qinwen Zheng (8. WTA). Chinka grała w tym roku już w finale Australian Open, w którym uległa Arynie Sabalence 3:6, 2:6. W październiku ubiegłego roku wygrała turniej WTA 500 w Zhengzhou.

Tegoroczny turniej WTA w Wuhan zostanie rozegrany w dniach 7-13 października, czyli już po US Open, ale przed zmaganiami w WTA Finals.