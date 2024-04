To było oszustwo! Białoruś reaguje na ostatnie informacje o Sabalence

Trwa zamieszanie wokół startu Aryny Sabalenki na tegorocznych letnich igrzyskach w Paryżu. Pod koniec marca portal Tennis World USA powoływał się na wypowiedź Jamesa MacLeoda. To dyrektor generalny Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOI), który miał ogłosił na posiedzeniu zarządu w Lozannie, że 37 Rosjan i 22 Białorusinów będzie mogło wziąć udział w nadchodzących zawodach olimpijskich.

MacLeod miał tłumaczyć, że grupa ta jest tak mała z uwagi na warunki stawiane sportowcom. W grudniu MKOI zdecydował się dopuścić zawodników z obu krajów do startu w igrzyskach, ale jedynie przy zachowaniu neutralnego statusu: bez hymnów, flag, a każdy ze sportowców nie może popierać ataku na Ukrainę i nie może mieć powiązań z wojskiem. W Paryżu nie wystąpią również drużyny rosyjskie i białoruskie w grach zespołowych.

Zamieszanie wokół Sabalenki

- Rosjanie Danił Miedwiediew i Andrej Rublow powinni być dopuszczeni do walki o medale. Z kolei sytuacja Białorusinki Aryny Sabalenki jest niepewna - czytamy w tamtym artykule na portalu Tennis World USA. Obaj rosyjscy tenisiści niejednokrotnie sprzeciwiali się wojnie.

Sabalenka z kolei przez dłuższy czas nie potrafiła odciąć się od białoruskiego dyktatora Aleksandra Łukaszenki, który wsparł Władimira Putina w ataku na Ukraińców. Dopiero podczas ubiegłorocznego Roland Garros tenisistka pochodząca z Mińska przyznała: „W tym momencie nie popieram Łukaszenki". Miesiąc później na Wimbledonie nie chciała już odpowiadać na pytania dotyczące wojny.

W ostatnich dniach portal Tennis up to date podał, że „Aryna Sabalenka i Wiktoria Azarenka wydają się nie być dopuszczone do rywalizacji (olimpijskiej - przyp.red.), ponieważ nie znajdują się na liście neutralnych sportowców. Ta pierwsza była wcześniej powiązana z prezydentem Łukaszenką i odmawiała udziału w konferencjach prasowych po częstych pytaniach na ten temat". Na ten artykuł amerykańskiego serwisu powoływały się następnie media z różnych krajów.

Igrzyska jednak z Białorusinką

Z informacji, do jakich dotarł portal Sport.pl wynika jednak, że Sabalenka ma wystąpić w Paryżu. - Aryna Sabalenka weźmie udział w igrzyskach olimpijskich. Ostatnie informacje to było oszustwo. Wiktoria Azarenka także będzie mogła zagrać - przekazał nam Alaksandr Apiejkin, dyrektor wykonawczy Białoruskiej Fundacji Solidarności Sportowej.

Fundacja ta została założona latem 2020 roku. Dołączyli do niej znani białoruscy sportowcy, którzy w ten sposób chcą wspierać atletów, którzy po ostatnich wyborach prezydenckich na Białorusi wyrazili swój sprzeciw wobec reżimu Łukaszenki. W tamtym okresie ponad 500 białoruskich zawodników podpisało apel do władz w Mińsku o uznanie wyników wyborów za nieważne i zaprzestanie terroru. Prezesem Fundacji jest Aleksandra Hierasimienia, trzykotna medalistka olimpijska w pływaniu (dwa srebra w Londynie 2012 i brąz w Rio de Janeiro 2016).

Organizacja pomaga sportowcom, którzy zostali wykluczeni z kadry narodowej lub w inny sposób dotknięci represjami. To nie tylko pomoc finansowa, ale także prawna czy organizacyjna w zakresie treningów. Hierasimienia oraz Apiejkin zostali skazani dwa lata temu na 12 lat kolonii karnej. Od czterech lat przebywają za granicą.

Rosjanie też szukali informacji

Wracając do Sabalenki, w odpowiedzi na doniesienia portalu Tennis up to date rosyjska agencja TASS poprosiła Międzynarodową Federację Tenisową o komentarz. Działacze przekazali, że "żadna decyzja co do startu tenisistów na igrzyskach nie została jeszcze podjęta". Lista zawodników, którzy będą mogli startować w tenisowym turnieju olimpijskim w Paryżu ma zostać ogłoszona 10 czerwca, tuż po zakończeniu Roland Garros.

Arynie Sabalence prawdopodobnie nie przeszkodzą także ostatnie doniesienia ukraińskich mediów, które prześwietliły aktywność tenisistki w internecie. Jak wskazywały, miała polubić na Instagramie kilkanaście wpisów Nastassi Mironczyk-Iwanowej, białoruskiej lekkoatletki, która jest także zwolenniczką Aleksandra Łukaszenki.

Trzy lata temu Aryna Sabalenka odpadła w Tokio w drugiej rundzie igrzysk. Lepsza od niej okazała się wtedy Chorwatka Donna Vekić, która ma z nią wyjątkowo korzystny bilans (6-2). W trakcie trwania tamtych zawodów olimpijskich Alaksandr Apiejkin udzielił wywiadu, który ukazał się m.in. na portalu Gazeta.pl.

Wypowiadał się wtedy o białoruskich sportowcach w ten sposób: "Oczywiście obserwujemy tych sportowców, którzy podpisali list apelujący o uczciwe wybory. Nawiasem mówiąc, wsparcie ze strony ludzi jest ogromne, mimo że zawodnicy nie uzyskali jeszcze żadnych poważnych wyników. Nie mówię tu o Arynie Sabalence, która już odpadła z rozgrywek, co ucieszyło Białorusinów, ponieważ wspiera ona Łukaszenkę. Natomiast "protestujący" sportowcy są bardzo mocno popierani".