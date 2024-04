Na początku grudnia Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) podjął kontrowersyjną decyzję o dopuszczeniu do igrzysk w Paryżu sportowców z Rosji i Białorusi. Ci pozostawali zawieszeni od marca 2022 roku po ataku Rosji na Ukrainę. MKOl nałożył jednak sporo obostrzeń na zawodników z Rosji i Białorusi. Przede wszystkim jedni i drudzy będą startowali w neutralnym statusie, co oznacza, że w Paryżu nie będzie ani rosyjskiej, ani białoruskiej flagi oraz hymnów tych państw. Co więcej, zawodnicy z tych krajów nie mogą otwarcie popierać wojny w Ukrainie oraz posiadać związków z armią.

Pod koniec marca portal tennisuptodate.com przekazał, że Aryna Sabalenka (2. WTA) miała zostać usunięta z listy sportowców uznawanych jako neutralnych, którzy mieliby zostać dopuszczeni do gry. Te doniesienia oznaczały, że Białorusinka nie mogłaby wziąć udziału w tegorocznych igrzyskach.

Nowe informacje ws. udziału Sabalenki w Igrzyskach Olimpijskich

We wtorek 2 kwietnia "Przegląd Sportowy" zdementował te informacje, publikując na swoim portalu wyjaśnienie otrzymane od Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego ws. statusu Sabalenki.

"W odniesieniu do stanowiska ITF (Międzynarodowej Federacji Tenisa - przyp. red.) żaden tenisista nie jest obecnie wykluczony z turnieju olimpijskiego w Paryżu. Jeżeli chodzi o procesy podejmowane przed MKOl, chcemy podkreślić, że w przepisach dotyczących startów indywidualnych zawodników neutralnych posiadających paszport rosyjski lub białoruski stwierdza się, co następuje: Krajowe komitety olimpijskie będą zobowiązane do przedłożenia listy zawodników kwalifikujących się do startu jako neutralni (wraz z udowodnieniem spełnienia kryteriów) do MKOl-u po ukończeniu procesu kwalifikacyjnego w odpowiedniej dyscyplinie, a następnie MKOl dokona przeglądu listy w celu podjęcia ostatecznej weryfikacji dotyczącej dopuszczenia do udziału w turnieju" - napisał MKO, cytowany przez "Przegląd Sportowy".

"W związku z powyższym pełna lista zawodników zakwalifikowanych do tenisowego turnieju olimpijskiego zostanie ogłoszona dopiero po zakończeniu tego procesu" - dodano w komunikacie wysłanym do wspomnianego źródła.

Z nadesłanego wyjaśnienia dowiadujemy się, że Sabalenka znajduje się na liście "sportowców neutralnych", ale nie wykluczone, że w przyszłości ta decyzja zostanie zmieniona.

Jakie jeszcze warunki trzeba spełnić?

Jednym z warunków uczestnictwa w IO jest występ w reprezentacji. Innym jest zajęcie jednego z pierwszych 54 miejsc rankingów WTA i ATP z 10 czerwca 2024 roku (punkty w rankingu WTA "Race to Paris" liczą się od 10 czerwca 2023).

Igrzyska Olimpijskie w Paryżu rozpoczną się 26 lipca 2024 roku i potrwają do 11 sierpnia.