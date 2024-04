A jednak! Turniej WTA wraca do Polski. Co za wieści

Iga Świątek doskonale rozpoczęła obecny sezon. Po niespodziewanej porażce z Lindą Noskovą (31. WTA) w III rundzie Australian Open wygrała osiem meczów z rzędu, a po drodze triumfowała w turnieju WTA w Dosze. Następnie odniosła sukces w Indian Wells, gdzie w finale rozbiła Marię Sakkari (9. WTA) 6:4, 6:0. Choć miała spore szanse na triumf w Miami Open i zdobycie "Sunshine Double", to finalnie sensacyjnie poległa już w IV rundzie rywalizacji z Jekatieriną Aleksandrową (15. WTA) 4:6, 2:6 i odpadła z rywalizacji

WTA ogłosiło sensacyjną nowinę. Znamy termin turnieju w Warszawie

Poza turniejami wielkoszlemowymi niewątpliwie głównym celem naszej zawodniczki jest w tym roku triumf w igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Będzie miała zatem okazję, aby naprawić ostatnią wpadkę z IO w Tokio, gdzie już w drugiej rundzie niespodziewanie poległa z Paulą Badosą. - Nie potrafiłam zarządzić emocjami - ujawniła dla Tennis365.

WTA poinformowała właśnie, że tuż po zakończeniu IO w dniach 5-10 sierpnia odbędzie się turniej WTA w Warszawie. Trudno teraz wyrokować, czy Polka weźmie w nim udział, zwłaszcza że w tym samym czasie zostaną rozegrane zawody WTA 1000 w Toronto. Dodatkowo w ubiegłym roku turniej miał rangę WTA 250, a teraz tylko WTA 125. Można zatem wykluczyć, że wystąpią w nim zawodniczki ze światowej czołówki, które najprawdopodobniej będą wolały odpocząć przed WTA 1000 w Cincinnati (13-19 sierpnia).

Mimo wszystko będzie to gratka dla polskich kibiców, a Świątek prawdopodobnie będzie chciała spotkać się z nimi. Ponadto obronić też tytuł z 2023 roku, kiedy w finale rozbiła Laurę Siegemund (89. WTA) 6:0, 6:1. - Przyznam, że dziwi mnie to, ale ten turniej jest na równi, jeśli chodzi o poziom stresu z Rolandem Garrosem. Jestem z siebie dumna, że udało mi się to przetrwać - mówiła wówczas po zwycięstwie. Niewykluczone, że podobnie jak w przeszłości, zaangażowany w organizację wydarzenia będzie też jej ojciec Tomasz.

Zanim to nastąpi, po wpadce w Miami Open, nasza zawodniczka wróci teraz do rywalizacji 12 kwietnia, kiedy to wraz z reprezentacją Polski weźmie udział w Billie Jean King Cup i zmierzy się ze Szwajcarią. Udział w tym turnieju będzie dla niej bardzo ważny, żeby uzyskać bezpośrednią kwalifikację do igrzysk olimpijskich w Paryżu.