Ostatni post na Instagramie Aryna Sabalenka opublikowała 14 marca. To było jej podsumowanie pobytu w Indian Wells, gdzie odpadła w czwartej rundzie turnieju. Z kolei ostatnia relacja została wrzucona w godzinach nocnych czasu polskiego.

Wymowny wpis Sabalenki w sieci

Zmniejszona aktywność Aryny Sabalenki w mediach społecznościowych jest zrozumiała. 18 marca zmarł Konstantin Kołcow, białoruski hokeista, były partner tenisistki. Para rozstała się na kilka dni przed jego śmiercią, choć o tym fani nie wiedzieli w dniu śmierci 42-latka.

Policja przeprowadziła śledztwo ws. zgonu Kołcowa. Zostało ono zakończone. Według ustaleń funkcjonariuszy Białorusin popełnił samobójstwo.

"Śledztwo zostało zakończone. Departament Lekarza Medycyny Sądowej uznał, że przyczyną śmierci pana Kolcowa było samobójstwo" - oświadczyła policja w Miami. Jako prawdopodobną przyczynę samobójstwa podano problemy osobiste.

Ostatni czas sportowo także nie jest udany dla Sabalenki. Szybko odpadła z turniejów w Indian Wells i Miami. W Kalifornii zagrała trzy spotkania, a na Florydzie zaledwie dwa spotkania, odpadając w trzeciej rundzie. W obu turniejach zaczynała od drugiej rundy jako zawodniczka rozstawiona. Słabsze wyniki sprawiły, że jej strata do Igi Świątek w rankingu WTA wynosi prawie 2800 punktów.

Niekorzystnie dla białoruskiej tenisistki wypadają ustalenia dziennikarzy z Ukrainy, którzy sprawdzili jej pozostałą aktywność w mediach społecznościowych, czyli np. polubienia postów innych użytkowników. Chętnie reagowała na posty Nastassii Mironczyk-Iwanowej, lekkoatletki, propagandystki Alaksandra Łukaszenki, która od lutego zasiada w Izbie Przedstawicieli Zgromadzenia Narodowego Republiki Białorusi. Ukraińcy zaczynają wątpić w to, że Sabalenka szczerze potępia agresję rosyjską i wspieranie jej ze strony białoruskiego reżimu.

Na InstaStories Sabalenki niedawno ukazała się nowa relacja. Opublikowała zdjęcie zachodzącego słońca nad morzem lub oceanem, dodając podziękowania dla fanów za nieustające wsparcie w tym trudnym dla niej czasie.

"Chcę poświęcić chwilę, aby podziękować wszystkim moim fanom za okazaną miłość i wsparcie w tym trudnym czasie. Wasze miłe słowa znaczą tak wiele i noszę je przy sobie każdego dnia. Jestem wam wszystkim bardzo wdzięczna" - napisała Białorusinka.

Wprost nie odniosła się ani do wyników, ani do śledztwa policji, ani do ustaleń ukraińskich mediów. Niewykluczone, że pytania o te sprawy padną na konferencjach prasowych z jej udziałem na najbliższym turnieju, ale nie wiadomo, kiedy Sabalenka wróci na kort.