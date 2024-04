Miarka się przebrała. Wielka rywalka Świątek znów uderzyła

Tym razem Rybakina zaatakowała organizatorów imprezy WTA 1000 w Miami. Na Florydzie niespodziewanie zwyciężyła reprezentantka gospodarzy Danielle Collins, która w finale pokonała właśnie Jelenę Rybakinę.

Jelena Rybakina o turnieju w Miami

Czwarta rakieta świata po meczu nie kryła rozczarowania. Przyznała, że dodatkowy kłopot sprawiły jej władze zawodów, planując tak, a nie inaczej terminarz spotkań.

- Zdecydowanie nie czułam się na 100 procent dobrze. Po meczu z Marią Sakkari (ćwierćfinał - przyp. red) byłam wykończona. To nie był dla mnie łatwy turniej. Pierwsze moje mecze ustawiono w późnej porze wieczornej i chodziłam spać około 2-3 w nocy. Następnie miałam kilka spotkań w ciągu dnia, terminarz był bardzo zróżnicowany. To nie pomaga w regeneracji. Spore wyzwania, po których nie spodziewałam się, że dojdę do finału - powiedziała Jelena Rybakina.

Reprezentantka Kazachstanu pogratulowała także Danielle Collins, przyznając "zasłużyła na zwycięstwo". Dla Rybakiny występ w Miami był wymagający także z uwagi na poziom zaciętości spotkań, jakie rozegrała. Na Florydzie dopiero po trzech setach pokonała w drugiej rundzie Clarę Tauson, w kolejnej Taylor Townsend, potem wspomnianą Marię Sakkari czy w półfinale Wiktorię Azarenkę.

Jelena Rybakina wycofała się niedawno z imprezy WTA 1000 w Indian Wells. Dokuczały jej problemy fizyczne po intensywnym początku sezonu. W lutym jako jedyna z absolutnej czołówki zdecydowała się na trzy starty na Bliskim Wschodzie: w Abu Zabi (wygrała), Dosze (finał przegrany z Igą Świątek) i Dubaju (ćwierćfinał).

Jej kibice obawiali się o występ tenisistki w Miami. Tam jednak mimo wielu godzin spędzonych na korcie dotarła aż do finału, gdzie nie dała rady Danielle Collins, dla której to drugi największy sukces w karierze po finale Australian Open 2022, gdzie przegrała z reprezentantką gospodarzy Ash Barty.

To kolejne takie słowa

Rybakina nie pierwszy raz wypowiada się w krytycznych słowach na temat organizacji imprez przez WTA. Rok temu w Montrealu wypaliła: "Czuję się zniszczona i nabawiłam się kilku kontuzji". Była wówczas zmuszona kończyć jedno ze spotkań z Darią Kasatkiną po drugiej w nocy.

Pod koniec ubiegłego roku Rybakina występowała w zawodach WTA Finals w Cancun. Poziom organizacji tej imprezy nie był zadowalający, a pogoda utrudniała treningi czy rozrywanie spotkań. Podchodząca z Rosji zawodniczka kilkukrotnie zabierała głos w tej sprawie, wrzuciła do social mediów film, na którym chciała udowodnić kibicom, w jak fatalnych warunkach przyszło jej trenować w Meksyku.

Jesienią tenisistka miała pretensje do władz WTA, że nie otrzymała "wolnego losu" w Tokio. Poczuła się urażona przez organizatorów i postanowiła wycofać się z rywalizacji w stolicy Japonii. Oczekiwała, że będzie mogła przystąpić do zawodów od drugiej rundy, a nie pierwszej z racji wysokiego miejsca w rankingu.

Na początku zeszłego sezonu Jelena Rybakina zanotowała kilka fantastycznych wyników. Doszła m.in. do finału Australian Open, wygrała imprezy w Indian Wells oraz Rzymie, dotarła do pojedynku finałowego w Miami. Jednak po ostatnim Roland Garros zmagała się z kłopotami zdrowotnymi, które w drugiej części roku utrudniały jej walkę z najlepszymi.

Pierwsze miesiące obecnego sezonu to ponowny wystrzał formy zawodniczki z Kazachstanu. Jeśli pozostanie skupiona na tenisie, a nie warunkach związanych z organizacją turniejów, może być bardzo groźna na kortach ziemnych. Po niedawnej imprezie w Miami rusza bowiem ten okres w kalendarzu WTA, gdy najlepsze zawodniczki będą rywalizować na mączce.

Widać to było dobrze w poprzednim sezonie w Rzymie. Włoską imprezę rozgrywano w okolicznościach nieprzystających do najwyższego poziomu kobiecego tenisa. Finał rozpoczął się o godzinie 23, spotkania przerywano przez deszcz, na ceremonii dla finalistek pomylono nazwiska tenisistek. Rybakina wtedy jednak nie zabierała głosu na ten temat, skupiła się wyłącznie na grze i ze stolicy Włoch wyjechała z kolejnym tytułem.