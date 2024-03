Skandal na turnieju. Tenisistka wszystko pokazała. "Nie chcę wiedzieć, co to jest"

Rumuńska tenisistka Andreea Prisacariu zajmuje w rankingu WTA dopiero 318. miejsce, dlatego znana jest bardziej ze swojej działalności w mediach społecznościowych. Na Instagramie czy X (dawniej Twitter) obserwuje ją po kilkadziesiąt tysięcy osób, głównie ze względu na to, że swego czasu nawiązała tam konwersację z Serbem Novakiem Djokoviciem.

REKLAMA

Zobacz wideo Hubert Hurkacz zbliża się do perfekcji. "Czołowa trójka na świecie"

Skandaliczne warunki na turnieju tenisowym we Włoszech. "Nawet nie chcę wiedzieć, co to jest"

To właśnie w social mediach Prisacariu poskarżyła się na warunki, jakie zafundowali tenisistkom organizatorzy turnieju ITF W35 we włoskiej miejscowości Santa Margherita di Pula. W szatni spotkała ona małych nieproszonych gości.

Rumunka udostępniła na portalu społecznościowym X film, na którym widać robaki w garderobie, a także ukryte za belką zwierzę z ogonem.

"To jest moja szatnia. Nie wiem, czym one są i nie chcę wiedzieć, więc dzisiaj na pewno zmienię strój na zewnątrz" - skomentowała to Andrea Prisacariu.

Co ciekawe, Santa Margherita di Pula to jedno z najbardziej obleganych letnich miejsc we Włoszech, a to za sprawą turkusowej wody, której krystaliczna przejrzystość jest niesamowita. A mimo to, warunki zaoferowane tenisistkom okazały się gorsze od oczekiwanych.

W turnieju we Włoszech Prisacariu nie zrobiła furory. W singlu odpadła w II rundzie po porażce z Belgijką Clarą Vlasselaer 6:2, 6:7, 4:6. W deblu wystąpiła z Włoszką Martiną Colmegną i przegrała już w pierwszym meczu, który był jednocześnie ćwierćfinałem, z duetem Havlickova L. / Radivojevic L. 5:7, 2:6.