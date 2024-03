Kapitalne wieści dla Świątek. Ale miazga. Tak wygląda ranking WTA po finale w Miami

Turniej WTA w Miami przeszedł do historii, a zatriumfowała kończąca niebawem karierę reprezentantka gospodarzy. "Danielle Collins zwyciężyła 7:5, 6:3 po długim, pełnym zwrotów akcji ostatnich gemie. Oprócz finału Australian Open z 2022 roku, kiedy przegrała z Ashleigh Barty 3:6, 6(2):7, wygrana WTA 1000 Miami jest jej największym sukcesem w karierze. Był to jednocześnie jej pierwszy mecz o tytuł w zawodach rangi WTA 1000" - pisał Michał Chmielewski ze Sport.pl.

Danielle Collins awansowała o ponad 30 miejsc! Oto ranking WTA po finale turnieju w Miami

Danielle Collins po raz pierwszy w karierze triumfowała w turnieju rangi WTA 1000. Tym samym Amerykanka dopisała do rankingu komplet punktów i zanotowała znaczny awans w światowym rankingu. Przed turniejem Amerykanka zajmowała 53. miejsce. W najnowszym notowaniu będzie już na 22. lokacie! Jelena Rybakina po porażce utrzymała czwarte miejsce.

Liderką rankingu w dalszym ciągu jest Iga Świątek, która choć odpadła w czwartej rundzie, to ma 2790 punktów przewagi nad Aryną Sabalenką. To o 270 punktów więcej niż w ostatnim notowaniu z 18 marca. Trzecie miejsce utrzymuje wciąż Coco Gauff. W pierwszej dziesiątce nie doszło do wielu zmian. Największą był skok Marii Sakkari, która dotarła do ćwierćfinału w Miami Open i przegrała w nim z Rybakiną. Dzięki temu wynikowi udało jej się awansować na 7. miejsce w rankingu WTA. Wyprzedziła tym samym Qinwen Zheng oraz Marketę Vondrousovą.

Spadek w klasyfikacji zanotowały dwie pozostałe Polki - Magda Linette i Magdalena Fręch. Ta pierwsza spadła z 55. na 63. miejsce po tym, jak odpadła w pierwszej rundzie w Miami. Z kolei Fręch spadła z 47. na 54. miejsce.

Ranking WTA po turnieju w Miami:

1. Iga Świątek - 10835 pkt

2. Aryna Sabalenka - 8045 pkt

3. Coco Gauff - 7205 pkt

4. Jelena Rybakina - 5848 pkt

5. Jessica Pegula - 4860 pkt

6. Ons Jabeur - 4118 pkt

7. Maria Sakkari - 4030 pkt

8. Qinwen Zheng - 3995 pkt

9. Marketa Voundrousova - 3895 pkt

10. Jelena Ostapenko - 3438 pkt

...

22. Danielle Collins - 2140 pkt

54. Magdalena Fręch - 1195 pkt

63. Magda Linette - 1080 pkt

Dla Collins był to ostatni w karierze występ w Miami. Podczas Australian Open ogłosiła, że zakończy karierę. - Czuję, że miałam całkiem niezłą karierę. Z pewnością były wzloty i upadki - mówiła wówczas 30-latka.