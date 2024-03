- Nie potrafiłam zarządzić emocjami. Oczekiwania były duże, ale to wszystko mnie przytłoczyło - mówiła Iga Świątek po porażce z Jekatieriną Aleksandrową (16. WTA) 4:6, 2:6. Rosjanka zdołała dotrzeć aż do półfinału. Tam zatrzymała ją 30-letnia Danielle Collins (53. WTA), zwyciężając 6:3, 6:2. Amerykanka dosyć gładko awansowała do finału, gdzie zagrała z czwartą rakietą świata - Jeleną Rybakiną.

Finał WTA w Miami dla Collins. Rybakina nie dała rady

- Dotarcie do finału, pierwszego na poziomie 1000 w moim rodzinnym stanie, w moim ostatnim sezonie, jest po prostu fantastyczne. Wspomnienia, które zdobyłam w tym tygodniu, zarówno na korcie, jak i poza nim, sprawiają, że jestem bardzo szczęśliwa. Gram fantastyczny tenis. Mam kilka dobrych meczów z naprawdę dobrymi zawodniczkami. To powinno dać mi dużo pewności siebie na sobotę - powiedziała Collins po półfinałowym meczu.

Starcie o tytuł w Miami rozpoczęło się chwilę po godz. 20:00 polskiego czasu. Od pierwszego gema spotkanie było niezwykle zacięte. Świadczy o tym, chociażby fakt, że obie tenisistki zwyciężyły wszystkie gemy przy swoim podaniu aż do stanu 5:5. Wtedy to Danielle Collins wyszła na prowadzenie 6:5, po czym przy serwisie Rybakiny zdołała zakończyć pierwszego seta, wygrywając 7:5.

Po każdym zdobytym punkcie przez Collins kibice zebrani na korcie w Miami głośno wiwatowali, aby jeszcze bardziej wesprzeć swoją rodaczkę. Jelena Rybakina wcale nie rozgrywała złego spotkania. To 30-letnia Amerykanka w tym dniu znów była w kapitalnej dyspozycji. Jej return zazwyczaj był silny i precyzyjny, z czym nie radziła sobie Kazaszka.

W drugiej części gry czwarta rakieta świata była już nieco sfrustrowana. Collins zaczęła od wygrania seta przy swoim serwisie, po czym od razu przełamała rywalkę. Mimo to Rybakina szybko doprowadziła do remisu 2:2, przez co obraz meczu był niemal identyczny co w pierwszym secie. Obie tenisistki zawzięcie walczyły o każdy punkt. Irytacja Jeleny Rybakiny sięgnęła zenitu przy wyniku 3:3, kiedy przy podaniu przeciwniczki wygrywała 40:30. Wtedy dwa razy z rzędu wyrzuciła za kort łatwe w teorii piłki, po czym stanęła wbita w ziemie, a Amerykanka cieszyła się z wygranego gema.

Finalnie Danielle Collins zwyciężyła 7:5, 6:3 po długim, pełnym zwrotów akcji ostatnich gemie. Oprócz finału Australian Open z 2022 roku, kiedy przegrała z Ashleigh Barty 3:6, 6(2):7, wygrana WTA 1000 Miami jest jej największym sukcesem w karierze. Był to jednocześnie jej pierwszy mecz o tytuł w zawodach rangi WTA 1000. Co ciekawe, po styczniowej porażce z Igą Świątek w Australian Open Collins zapowiedziała zakończenie kariery. "Czuję, że miałam całkiem niezłą karierę. Z pewnością były wzloty i upadki" - mówiła cytowana przez flashscore.pl.