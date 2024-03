A jednak. Legenda może nie wystąpić na igrzyskach

Przez 568 dni Simona Halep nie występowała na kortach. Rumuńska tenisistka została oskarżona w 2022 r. o zażycie nielegalnej substancji po wielkoszlemowym US Open. W jej organizmie wykryto roksadustat. Wtedy Międzynarodowa Agencja Integralności Tenisa (ITIA) zdecydowała o czteroletniej dyskwalifikacji, ale Sportowy Sąd Arbitrażowy (CAS) skrócił ją do dziewięciu miesięcy. "Pomimo zniechęcających oskarżeń i ogromnego sprzeciwu, opierałam się na niezachwianej wierze, że jestem czystym sportowcem" - pisała Halep w oficjalnym oświadczeniu.

Halep wróciła do gry na turniej WTA 1000 w Miami, na który dostała tzw. dziką kartę. Odpadła jednak w pierwszej rundzie, gdzie przegrała 6:1, 4:6, 3:6 z Hiszpanką Paulą Badosą (80. WTA). - Nie zrobiłam niczego złego. Nie oszukiwałam, nie brałam dopingu. Jeśli ktoś ma wątpliwości, to przeczytajmy decyzję CAS, w której jasno jest napisane, że był to zanieczyszczony suplement. Nie jestem oszustką - mówiła Halep po przegranym meczu z Badosą.

Halep poza kadrą Rumunii na Billie Jean King Cup. Czy zagra na igrzyskach olimpijskich?

Do tej pory Halep zagrała tylko raz na igrzyskach olimpijskich - w Londynie w 2012 r., gdzie odpadła już w pierwszej rundzie singla i debla. W singlu lepsza okazała się Kazaszka Jarosława Szwiedowa (4:6, 2:6), a Halep w duecie z Soraną Cirsteą przegrała 3:6, 2:6 z siostrami Williams. W związku z powrotem Halep do rywalizacji po zawieszeniu pojawiły się pytania, czy Rumunka wystąpi w tym roku na IO w Paryżu. Trzeba jednak spełnić pewien wymóg, tzn. zagrać w dwóch meczach reprezentacji narodowej na Billie Jean King Cup.

Rumunia będzie rywalizować w Billie Jean King Cup z Ukrainą w Racquet Park Drive na Florydzie. Mecze odbędą się w dniach 12-13 kwietnia br. Rumuńska federacja poinformowała, że Halep nie weźmie udziału w zawodach z powodów zdrowotnych. - Doświadczenie Simony jest dla nas bezecenne i choć będzie nam jej brakować, to jesteśmy pewni siły naszego zespołu. Z niecierpliwością czekamy na powrót Simony na kolejne mecze. Życzę jej dalszej radości z tenisa i dobrego samopoczucia - powiedział Horia Tecau, kapitan kadry Rumunii. Kadrę Rumunii stworzy Ana Bogdan, Anca Todoni, Mara Gae i Jaqueline Cristian.

George Cosac, prezes rumuńskiej federacji tenisowej poinformował, że Halep ma duże szanse, by zagrać na igrzyskach olimpijskich, nawet mimo braku spełnienia określonych kryteriów. - Simona bardzo chce zagrać w olimpiadzie. Bezpośrednio na igrzyska awansuje 59 zawodniczek, a pozostałe pięć otrzymuje zaproszenia czy "dzikie karty". Halep może z tego korzystać i może uda się to zrobić. Była przecież numerem jeden na świecie, wygrała turniej wielkoszlemowy w Paryżu. Robimy wszystko, co w naszej mocy - powiedział działacz w rozmowie z portalem iamsport.ro.

Rywalizacja tenisistów i tenisistek na igrzyskach olimpijskich w Paryżu potrwa od 27 lipca do 4 sierpnia br.