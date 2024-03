Williams nie mogła się powstrzymać po tym, co zrobiła Świątek. Hit! "Dzięki Iga" [WIDEO]

Iga Świątek (1. WTA) w czwartej rundzie turnieju WTA 1000 w Miami przegrała z Jekatieriną Aleksandrową (16. WTA) 4:6, 2:6 i tym samym pożegnała się z szansą na skompletowanie Sunshine Double w tym sezonie (czyli wygrania zmagań w Indian Wells i Miami). - Jestem zawiedziona, bo myślałam, że tutaj, w Miami, będę grała lepiej. Ale Aleksandrowa rozegrała niesamowity mecz i na pewno była dzisiaj lepsza. Trudno było czytać jej serwis. Poczułam się trochę spięta, kiedy nie mogłam dobrze returnować - przyznała po meczu Świątek.

Przy okazji turnieju w Miami nie zabrakło różnych zabawnych nagrań przygotowanych przez organizatorów. I tak zawodnicy wzięli udział w zabawie polegającej na rozpoznawaniu strojów tenisistek i tenisistów, którzy przed laty grali w Miami.

Venus Williams spodobał się pomysł Igi Świątek. "Dzięki"

Kiedy Iga Świątek otrzymała pierwsze pytanie, wskazała, że pokazany strój nosiła... piosenkarka Katy Perry. Po chwili zorientowała się, że zaliczyła wpadkę i szybko z niej wybrnęła. - Myślałam, że to celebrytki. Okej, to nie jest Katy Perry. To oczywiście Venus Williams. Ale szczerze mówiąc, Katy Perry mogłaby to nosić - powiedziała.

Na tę drobną wpadkę Świątek zareagowała w komentarzu na instagramowym profilu WTA właśnie Venus Williams. Legendzie tenisa bardzo spodobał się pomysł takiego projektu. "Czas na tour Katy Perry X Venus? Dzięki za pomysł Iga" - napisała Amerykanka.

Na odpowiedź Igi Świątek nie trzeba było długo czekać. "Mogę dołączyć?" - zapytała 22-latka

Do gry Iga Świątek wróci dopiero 12 kwietnia, kiedy to wraz z reprezentacją Polski weźmie udział w Billie Jean King Cup i zmierzy się ze Szwajcarią. Udział w tym turnieju jest dla tenisistki ważny, żeby uzyskać bezpośrednią kwalifikację do igrzysk olimpijskich w Paryżu.