To było genialne posunięcie! Polka przełamała fatalną serię. Zagra o tytuł WTA

Z początkiem 2022 roku Katarzyna Piter całkowicie zrezygnowała z singlowej gry w tenisa i skupiła się na zmaganiach deblowych. Przez ponad dwa lata polska tenisistka zagrała w sześciu finałach turniejów ITF, Challengera czy WTA. Wygrała dwa z nich: ITF W80 w portugalskim Oeiras i WTA 250 w Budapeszcie.

Finał w stolicy Bułgarii rozegrany został w lipcu ubiegłego roku. Od tamtego czasu Piter w parze z Weroniką Falkowską przegrały finał zawodów WTA 250 w Warszawie. Od zmagań w tamtym turnieju Katarzyna Piter czekała też na finał kolejnych zmagań.

33-latka wystąpiła w tym roku w parze z trzema różnymi tenisistkami w sześciu turniejach i w każdym z nich odpadała w pierwszej rundzie. Były to zmagania w Australian Open, turniejach WTA w Hobart, Linz, Cluj-Napoce, San Diego oraz Puerto Vallarta.

Katarzyna Piter w parze z medalistką olimpijską dotarła do finału turnieju WTA

W bieżącym tygodniu Katarzyna Piter gra w turnieju WTA 125 w meksykańskim San Luis Potosi. Tym razem Polka gra w parze z Laurą Pigossi, która podczas igrzysk olimpijskich w Tokio sięgnęła po brązowy medal w grze podwójnej. Współpraca z utytułowaną tenisistką okazała się genialnym posunięciem.

Polsko-brazylijski duet dotarł już do finału turnieju, ale po drodze zafundował sobie i kibicom wiele emocji. Pierwszy mecz? Wygrana 3:6, 6:2, 13-11 z Julią Lohoff i Conny Perrin. Drugi? 5:7, 6:3, 10-3 przeciwko parze Quinn Gleason - Natalija Stevanović.

W meczu półfinałowym Piter i Pigossi zmierzyły się z peruwiańsko-meksykańskim duetem Rebecca Marino - Maria Fernanda Navarro. W pierwszym secie nie dały żadnych szans rywalkom i od stanu 2:2 wygrały cztery gemy z rzędu, zamykając partię w 27 minut wynikiem 6:2.

Druga partia to o wiele bardziej wyrównana gra. Było po jednym przełamaniu z obu stron i bez większych emocji obie pary dotarły do tie-breaka. W tym także była walka punkt za punkt, ale w końcówce to Marino i Navarro odskoczyły na 6-4 i miały dwie piłki setowe przy swoim serwisie. Nie wykorzystały żadnej z nich i po chwili było 7-6 dla Piter i Pigossi. Polka posłała niewygodny serwis, rywalka wyrzuciła piłkę w aut i mecz zakończył się wynikiem 6:2, 7:6(8-6). Tym samym Piter ma szansę na pierwszy tytuł w 2024 roku.

W finale Katarzyna Piter i Laura Pigossi zagrają ze zwycięzcą półfinałowej rywalizacji Francesca Jones - Nadia Podoroska / Anna Bondar - Tamara Zidansek.