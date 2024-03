Niespodzianka po sensacji. Pogromca Hurkacza znów ograł faworyta i awansował do finału

Zdecydowanie Grigor Dimitrow gra jeden z najlepszych turniejów od dawna. Po pokonaniu Huberta Hurkacza w trzech setach sprawił sensację, wygrywając z Carlosem Alcarazem. z Alexandrem Zverevem stoczył kolejny pasjonujący bój.

REKLAMA

Zobacz wideo Michał Probierz odpowiada na głośny tekst Sport.pl. Mocna polemika. "Dobrze, że się prześlizgnęliśmy"

Koncert DImitrowa w meczu ze Zverevem

W meczu z Hiszpanem Bułgar od samego początku narzucił intensywne tempo gry. Tym razem było inaczej. Dość powoli łapał odpowiedni rytm, przez co wydawało się, że przewagę ma na starcie Zverev i będzie ją tylko powiększał. Niemiec był bliski przechylenia szali w pierwszym secie na swoją korzyść, ale nie wykorzystał break pointa w piątym gemie.

Dimitrow utrzymywał swój serwis i zyskał przełamanie w najważniejszym momencie, bo w dziesiątym, ostatnim gemie pierwszej partii. Od stanu 0:30 wygrał cztery piłki z rzędu. Dzięki temu set padł jego łupem 6:4 i był w lepszej sytuacji przed dalszą częścią spotkania.

W drugim secie obaj tenisiści znakomicie serwowali. Skuteczność pierwszego serwisu mieli na poziomie co najmniej 70 procent. Żaden z nich nie miał okazji do wywalczenia break pointa. To sprawiło, że o rozstrzygnięciu seta musiał zadecydował tie-break.

Tutaj jednak Dimitrow złapał zadyszkę. Po efektownych zagraniach kończących w poprzednich gemach tym razem zdarzało mu się popełnić niewymuszone błędy. Przegrał cztery piłki przy swoim serwisie. Do tego Zverev dołożył solidny bekhend. Niemiec przedłużył to spotkanie, wygrywając tie-breaka 7-4, a seta 7:6.

W trzecim secie Dimitrow wrzucił wyższy bieg, grał jeszcze agresywniej, bardziej ofensywnie, chętnie podejmował ryzyko. Kluczowy okazał się siódmy gem, który był zaznaczeniem przewagi Bułgara. Przełamał Zvereva, a potem wygrał kolejnego gema do zera. Kontrolował wydarzenia na korcie do samego końca, a ostatniego gema zwyciężył do zera. Trzeciego seta także wygrał 6:4, cały mecz 2:1 i w efektownym stylu wszedł do wielkiego finału turnieju w Miami.

W całym meczu mieliśmy aż 32 asy serwisowe, w tym 18 w wykonaniu Dimitrowa. Bułgar miał aż 45 zagrań kończących 24 winnerach Zvereva.

W meczu o tytuł bułgarski tenisista zmierzy się z Włochem Jannikiem Sinnerem. To jego drugi finał w tym roku. W styczniu zwyciężył w turnieju w Brisbane.

ATP Masters 1000 w Miami, półfinał:

Grigor Dimitrow (Bułgaria, ATP. 12) - Alexander Zverev (Niemcy, ATP 5.) 6:4, 6:7 (4), 6:4