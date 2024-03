Co za koncert! 69 minut i po sprawie. Rosyjski gwiazdor na kolanach [WIDEO]

Wybitne miesiące ma za sobą Jannik Sinner. Pierwsze sygnały obiecującej formy wysyłał pod koniec ubiegłego sezonu, gdy wygrywał turnieje ATP 1000 w Pekinie i ATP 500 Wiedniu, ale istotny był także występ w Turynie podczas ATP Finals, gdy dopiero w finale uległ Novakovi Djokoviciowi. Później zrewanżował się Serbowi, doprowadzając Włochów do triumfu w Pucharze Davisa.

Istna demolka! 69 minut i po sprawie. Rosyjski gwiazdor rozbity

W Pekinie i Wiedniu w bezpośrednim meczu o tytuł Jannik Sinner pokonywał Daniła Miedwiediewa. Z Rosjaninem spotkał się także w finale Australian Open, który wygrał, wracając ze stanu 0:2 w setach. Starcia Sinnera z Miedwiediewem piszą historie tenisa, a kolejny rozdział został napisany w Miami.

Tym razem obaj zawodnicy spotkali się w półfinale - równo dwanaście miesięcy temu w finale lepszy był tenisista z Moskwy - ale tym razem 22-letni Włoch nie pozostawił złudzeń i zagrał tenis kosmiczny. W 69 minut zdemolował rywala, wygrywając 6:1, 6:2. Miedwiediew był totalnie bezradny. Nie funkcjonował jego serwis. Sinner gonił go po korcie, przez co Rosjanin zaczął szukać końcowych uderzeń z nieprzygotowanych pozycji. To kończyło się niewymuszonymi błędami.

Natomiast ze strony tenisisty z Tyrolu pomyłek nie było prawie wcale. W całym meczu zapisano mu raptem trzy niewymuszone błędy przy 17 winnerach. Posłał aż siedem asów i ani razu nie dał się przełamać. Serwis to element, który zasługuje na szczególne wyróżnienie, gdyż Jannik Sinner poprawił go bardzo mocno przez ostatnie miesiące. To pozwoliło mu m.in. na triumf w Melbourne. "Tenisowa perfekcja" - napisał na Twitterze Maciej Łuczak, dziennikarz Meczyki.pl.

"Sześć miesięcy temu bilans bezpośrednich starć Miedwiediew - Sinner wynosił 6:0. Teraz jest 6:5. Pięć zwycięstw z rzędu Jannika" - zauważył twitterowy profil Olly Tennis.

To bez wątpienia jeden z lepszych występów indywidualnych w tym sezonie, przez co potencjalny rywal Włocha w finale w Miami już może drżeć. A będzie nim lepszy z pary Alexander Zverev - Grigor Dimitrov. Jannik Sinner w przypadku zwycięstwa w całym turnieju wyprzedzi w rankingu Carlosa Alcaraz i zostanie tenisistą numer dwa na świecie.