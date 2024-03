Kasatkina potwierdza informacje ws. Świątek. Wielka prośba wysłuchana

Daria Kasatkina od wielu lat utrzymuje się w czołówce światowych tenisistek. Obecnie zajmuje 11. miejsce w rankingu WTA. Poza kortem ma również inną wciągającą pasję - nagrywa razem z partnerką vlogi. W nich pokazuje często, jak wygląda rywalizacja w tourze od kulis.

Daria Kasatkina i Iga Świątek razem we vlogu? Jest konkretna deklaracja!

Choć Rosjanka nagrywa vlogi już od kilku lat, to wciąż nie pojawiła się w nich Iga Świątek. Niewykluczone, że niebawem się to zmieni. Zwłaszcza że fani coraz bardziej wypytują Kasatkinę o to, kiedy Świątek pojawi się na jej kanale. "Mam nadzieję, że któregoś dnia zobaczymy Igę na twoim vlogu" - czytamy.

Kasatkina w odpowiedzi na komentarz jednego z fanów złożyła jasną deklarację. "OK Iga, musimy zrobić to dla naszych fanów! Czekali zdecydowanie za długo"- napisała tenisistka, a chwilę wcześniej dodała, że czyni starania, aby "Iguszka" pojawiła się na nagraniu.

Fani z radością przyjęli deklarację Kasatkiny. "To będzie lepsze niż każdy odcinek serialu Break Point", "Iga nie możesz odmówić", "Vlog Darii to najbezpieczniejsza przestrzeń do rozmów" - czytamy.

Zarówno Kasatkina, jak i Świątek są już poza rywalizacją na trwającym turnieju WTA 1000 w Miami. Rosjanka odpadła już w drugiej rundzie, z kolei Polka w czwartej musiała uznać wyższość Jekateriny Aleksandrowej. Liderka światowych list teraz przebywa w Warszawie, gdzie spędzi z rodziną święta. Kolejny start zaplanowany ma na połowę kwietnia, kiedy to wystąpi w reprezentacji w ramach Pucharu Billie Jean King.