Cykl Sunshine Double dobiega końca. W Indian Wells triumfowała Iga Świątek, lecz nie zdołała powtórzyć tego w Miami, choć miała szanse, aby dołączyć do Steffi Graf i stać się drugą zawodniczką w historii, która więcej niż wygrała oba turnieje w tym jednym roku. Na Florydzie o tytuł powalczą Elena Rybakina i Danielle Collins.

Cztery miesiące i koniec! Legenda rozstała się z zawodniczką

Już w pierwszej rundzie z tą imprezą pożegnała się Marie Bouzkova (39. WTA), która przegrała 2:6, 4:6 z Lin Zhu (63. WTA). Czeszka bardzo gra w tym sezonie, choć start zanotowała obiecujący - ćwierćfinał w Auckland, jednakże nie przełożyło się to na następne tygodnie. Odpadała w pierwszej rundzie w: Australian Open, Abu Dhabi i Dubaju. Na drugim meczu kończyły się jej przygody z Dohą i Indian Wells.

Błyskawiczne pożegnanie z Miami przelało szalę goryczy. Marie Bouzkova postanowiła rozstać się ze swoją trenerką Conchitą Martinez. Były zwyciężczyni Wimbledonu współpracowała z Czeszką raptem cztery miesiące. "Celem było uczynienie z Bouzkovej stabilną zawodniczką z pierwszej dwudziestki, ale współpraca nie przebiegała zgodnie z oczekiwaniami" - zaznaczają czeskie media.

- W przygotowaniach przed sezonem wszystko poszło zgodnie z planem. Jednak jadąc na turnieje, miałyśmy różne opinie, podejście do meczów i konkretnych sytuacji, co było dla mnie decydujące - powiedziała Marie Bouzkova w wywiadzie dla czeskiego Canal+Sport, mówiąc o powodach rozstania. 39. zawodniczka świata przyjechała do Bogoty na turniej WTA 250 już bez Conchity Martinez. Zastąpi ją Słoweniec Mike Urbanija. - Miałam go już w sztabie na treningach, teraz będzie jeździł ze mną na turnieje - przyznała tenisistka.

Conchita Martinez to była numer dwa na świecie i zwyciężczyni Wimbledonu. Jako trenerka pracowała m.in. z Garbine Muguruzą, którą doprowadziła do triumfu w WTA Finals w 2021 roku. Wówczas Martinez została trenerką roku WTA.