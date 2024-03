Iga Świątek zaliczyła zabawną wpadkę. To nagranie stało się hitem [WIDEO]

Nie tak Iga Świątek wyobrażała sobie pewnie przebieg turnieju w Miami. Liderka rankingu WTA zakończyła rywalizację na Florydzie na czwartej rundzie. Przegrała z Jekatieriną Aleksandrową (16. WTA) 4:6, 2:6 i tym samym pożegnała się z szansą na skompletowanie Sunshine Double w tym sezonie (czyli wygrania zmagań w Indian Wells i Miami).

Iga Świątek z zabawną wpadką. Pomyliła Venus Williams z... Katy Perry

We wtorek w mediach społecznościowych i na stronie turnieju w Miami ukazał się ośmiominutowy filmik, na którym zawodniczki i zawodnicy wzięli udział w quizie wzorowanym na programie "Kto to nosił?". Produkcja pokazywała im zdjęcia stylizacji, a ci mieli wskazać, do kogo z tenisowego świata ona należała.

Kiedy Iga Świątek otrzymała pierwsze pytanie, wskazała, że pokazany strój nosiła... piosenkarka Katy Perry. Po chwili liderka światowych list zorientowała się, że zaliczyła wpadkę. Szybko z niej wybrnęła. - Myślałam, że to celebrytki. Okej, to nie jest Katy Perry. To oczywiście Venus Williams. Ale szczerze mówiąc, Katy Perry mogłaby to nosić - powiedziała.

Świątek skwitowała swoją wpadkę uśmiechem. To potwierdziło, że ma ona bardzo duży dystans do siebie i nie wstydzi śmiać się z własnych błędów.

Teraz przed Polką kilkanaście dni przerwy od rywalizacji. Po porażce z Aleksandrową tenisistka została jeszcze na Florydzie, aby się zregenerować i trochę odpocząć. Święta ma spędzić z rodziną w Polsce. Z kolei od 12 do 14 kwietnia będzie rywalizować w Pucharze Billie Jean King. Reprezentacja Polski zagra tam ze Szwajcarią.