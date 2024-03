Cudowna seria trwa. Zmiotła rywalkę z kortu. Pogromczyni Świątek na kolanach

Danielle Collins się nie zatrzymuje w WTA 1000 w Miami. Amerykanka pewnie dotarła do półfinału, gdzie w piątkową noc mierzyła się z pogromczynią Igi Świątek Jekatieriną Aleksandrową. I na nią 30-latka znalazła sposób. Choć nie najlepiej rozpoczęła mecz, jako pierwsza tracąc serwis, to szybko odrobiła stratę i przejęła kontrolę nad setem. Druga partia to był jej popis. Czekała na błędy rywalki i bezwzględnie je wykorzystywała.

3 Screen z https://twitter.com/WTA Otwórz galerię Na Gazeta.pl