Rywalka Świątek nie wytrzymała po tym pytaniu. "Gdybym była facetem..."

- Czuję, że miałam całkiem niezłą karierę. Myślę, że podróże i niektóre rzeczy poza kortem, harmonogram i tak dalej, sprawiają, że to naprawdę trudny sport. Mam inne rzeczy, które chciałbym osiągnąć w życiu poza tenisem i chciałbym móc mieć na to czas. Oczywiście priorytetem jest dla mnie też posiadanie dzieci - powiedziała Danielle Collins (53. WTA) po przegranej z Igą Świątek (1. WTA) w drugiej rundzie tegorocznego Australian Open. Wtedy Amerykanka ogłosiła, że z końcem roku kończy z grą w tenisa.

Collins aktualnie gra w turnieju WTA 1000 w Miami, gdzie spisuje się wręcz kapitalnie. Amerykanka przegrała pierwszego seta w meczu pierwszej rundy, ale od tamtej pory wygrała dziesięć z rzędu. To sprawiło, że Danielle Collins jest już w półfinale zawodów na Florydzie. W ćwierćfinale nie dała szans Caroline Garcii (27. WTA), którą ograła 6:3, 6:2.

Danielle Collins została zapytana o zakończenie kariery. "To ważna decyzja"

30-latka często jest pytana o to, czy jej decyzja o zakończeniu kariery jest ostateczna. Było tak również w Miami, gdy została zapytana, czy coś może zmienić to postanowienie. - Musiałam wiele razy uzasadniać swoją decyzję. Mam przez to wrażenie, że gdybym była facetem, to nie musiałabym robić tego tak często - odpowiedziała na początku Collins.

- Żyję z chroniczną chorobą zapalną, która wpływa na zdolność zajścia w ciążę, więc jest to bardzo osobista sytuacja. Od czasu do czasu to wyjaśniam. I tak uważam, że to dobre pytanie, ale na koniec będzie to moja osobista decyzja. To ma o wiele większe znaczenie niż tenis i cała moja kariera. Cieszę się tenisem i swoimi osiągnięciami, ale to ważna, życiowa decyzja. Myślę, że powinno to być całkiem zrozumiałe - zaznaczyła 30-letnia Amerykanka, która zmaga się z endometriozą.

To nie pierwszy raz, gdy Collins zwraca uwagę na różnice w odbiorze mężczyzn i kobiet w tenisie. - Sposób, w jaki relacjonuje się zmagania kobiet, bardzo różni się od sposobu relacjonowania zmagań mężczyzn. Zawodniczki takie jak ja są określane jako emocjonalne, a mężczyźni jako pełni pasji, odważni i nieustraszeni. Jest jeszcze wiele do poprawy - mówiła pod koniec lutego.

Danielle Collins gra w Miami o życiowy sukces

W półfinale turnieju WTA 1000 Danielle Collins zagra z pogromczynią Igi Świątek - Jekatieriną Aleksandrową (16. WTA). To spotkanie zostanie rozegrane w nocy z czwartku na piątek o 1:30. To jej drugi w karierze półfinał turnieju Masters. Pierwszy był 2018 roku, także w Miami. Tym samym Amerykanka ma szansę osiągnąć życiowy sukces w ostatnim sezonie na tenisowych kortach. Wcześniej grała w 2022 roku w finale Australian Open.