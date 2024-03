Była światowa nr 1 wreszcie pokazała się na korcie. Fani w szoku. "Nie poznałem jej"

W 2017 roku Garbine Muguruza była liderką rankingu WTA. Triumfowała między innymi na Wimbledonie i Rolandzie Garrosie. Mało kto mógł się spodziewać, jak kilka lat później będzie wyglądać jej kariera. W styczniu zeszłego roku na turnieju w Lyonie rozegrała ostatni mecz i więcej nie pojawiła się na korcie. Kilka miesięcy później przekazała, że zawiesza karierę.

REKLAMA

Zobacz wideo Hubert Hurkacz zbliża się do perfekcji. "Czołowa trójka na świecie"

Garbine Muguruza opublikowała zdjęcia. Fani w szoku. "To nie ona"

Muguruza obecnie korzysta z wolnego czasu i ostatnio spędzała wakacje na Mauritiusie. W mediach społecznościowych opublikowała zdjęcia z wyspy, na których między innymi zażywała kąpieli w oceanie. Hiszpanka wrzuciła również nagranie z krótkiego treningu z kortu. Fani byli zaskoczeni, jak bardzo się zmieniła.

"Ona nie wygląda jak Muguruza", "prawie jej nie poznałem", "nie jest w formie", "to nie ona" - czytamy w komentarzach. Wielu fanów napisało również, że liczy na jej szybki powrót do gry. Prawdopodobnie jednak do tego nie dojdzie. Niedawno Muguruza była gościem programu "Maestros de la Costura", w którym opowiedziała o swojej obecnej sytuacji. 30-latka dała jasno do zrozumienia, że nie ustaliła terminu powrotu, pokazując, że bardzo dobrze czuje się z dala od profesjonalnego tenisa.

- Zrobiłam sobie przerwę. To rok naukowy. To było dla mnie dobre, tego potrzebowałam. Rywalizacja i wyjazdy są bardzo trudne. Pozwalam, aby czas płynął i tyle. Krok po kroku - powiedziała, odpowiadając na pytanie na temat jej możliwego powrotu na nadchodzące igrzyska olimpijskie. Hiszpanka oficjalnie nie zakończyła jeszcze kariery.