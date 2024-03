Z Rosji płyną ważne informacje ws. Aryny Sabalenki. Wydano wyrok

26 lipca w Paryżu rozpoczną się letnie igrzyska olimpijskie. MKOI zdecydował, że w udział w imprezie pomimo trwającej w Ukrainie wojny będą mogli wziąć rosyjscy i białoruscy sportowcy. Decyzja komitetu spotkała się z wieloma głosami sprzeciwu, jednak finalnie latem we Francji zobaczymy zawodników z państw, które wywołały konflikt.

Sabalenka zagra na igrzyskach olimpijskich? Rosjanie nie mają wątpliwości

Rosjanie i Białorusini będą mogli wystąpić na igrzyskach, jeśli spełnią kilka warunków. Oprócz rywalizacji pod neutralną flagą sportowcy z tych krajów nie mogą publicznie opowiadać się za kontynuowaniem toczącej się wojny, wspierać działań dyktatorów itd. Z tego powodu media coraz częściej zastanawiają się, czy w takim przypadku do paryskich igrzysk dopuszczona zostanie Aryna Sabalenka.

W ostatnich latach wiceliderka światowego rankingu popierała bandyckie rządy Aleksandra Łukaszenki, podpisując m.in. listy poparcia dla białoruskiego prezydenta podczas masowych protestów w 2020 roku. Oprócz tego tenisistka kilkukrotnie była widywana w jego towarzystwie, a w ostatnim czasie nie potępiała toczącej się wojny. Zdaniem rosyjskich mediów to sprawi, że 26-latka nie spełni wymogów MKOI i nie zostanie dopuszczona do rywalizacji podczas zbliżających się igrzysk olimpijskich.

Tamtejszy portal rsport.ria, powołując się na informacje inne źródła - Tenis up to date - pisze, że Aryna Sabalenka i jej rodaczka Wiktoria Azarenka nie są postrzegane jako "neutralne zawodniczki", przez co zostały wykreślone z listy udziału w igrzyskach. Rosjanie powołują się na sytuację Jeleny Isinbajewej - utytułowanej tyczkarki, która przez bardzo bliskie relacje z Putinem i rosyjskim wojskiem straciła pracę w MKOI. Później 41-latka próbowała zmienić obóz, na co wymownie zareagowała rosyjska społeczność.

Za to Aryna Sabalenka zazwyczaj nie chce wypowiadać się nt. trwającej wojny. Wyjątek zrobiła w zeszył roku podczas Rolanda Garrosa. - Mogę tylko powiedzieć, że nie chcę, aby mój kraj był zaangażowany w konflikty. Jednocześnie nie chcę, aby sport mieszał się z polityką, ponieważ jestem tylko 25-letnią tenisistką. Nie chcę angażować się w politykę, chcę po prostu grać w tenisa. W tej chwili nie popieram Łukaszenki - deklarowała tenisistka, jednak rosyjskie media są innego zdania.

Mimo to zdaniem Międzynarodowej Federacji Tenisowej (ITF) i prezesa Białoruskiego Związku Tenisowego Siergieja Rutenka Sabalenka i Azarenka wbrew rosyjskim doniesieniom mają pojawić się na paryskich igrzyskach olimpijskich. Oficjalne ogłoszenie zawodników, którzy wezmą udział w imprezie, ma nastąpić 10 czerwca. Wtedy najprawdopodobniej finalnie dowiemy się, czy Sabalenka pojedzie do Francji.