Zaskakująca decyzja Igi Świątek. Chodzi o jej psycholożkę i powrót do Polski

Iga Świątek nie zaliczy WTA 1000 w Miami do udanych. Polka miała spore problemy przez niemal cały turniej i popełniała mnóstwo błędów. Dotarła do 1/8 finału, ale na tym etapie uległa Jekatierinie Aleksandrowej. Teraz przed nią kilka dni odpoczynku. Wydawać by się mogło, że ze względu na zbliżające się święta 22-latka szybko wróci w rodzinne strony. Okazuje się jednak, że podjęła inną decyzję, o czym poinformował Bartosz Ignacik.

