Sensacyjny wynik w Miami! Światowa "5" odpada z pogromczynią Świątek

Iga Świątek (1. WTA) odpadła z turnieju WTA 1000 w Miami w czwartej rundzie i straciła szansę na wygranie tzw. Sunshine Double. Polka przegrała 4:6, 2:6 z Rosjanką Jekatieriną Aleksandrową (16. WTA). - Jestem zawiedziona, bo myślałam, że tutaj, w Miami, będę grała lepiej. Ale Aleksandrowa rozegrała niesamowity mecz i na pewno była dzisiaj lepsza. Trudno było czytać jej serwis. Poczułam się trochę spięta - tłumaczyła Polka tuż po zakończeniu spotkania. "To nie było raczej zmęczenie fizyczne, ale mentalne" - diagnozowała Joanna Sakowicz-Kostecka z Canal+ Sport.

Pogromczyni Świątek się nie zatrzymuje. Wyeliminowała światową "piątkę"

Tuż po wyeliminowaniu Świątek Aleksandrowa miała przed sobą kolejne trudne zadanie. W ćwierćfinale turnieju w Miami czekała na nią Amerykanka Jessica Pegula (5. WTA). Pierwszy set Pegula wygrała 6:3 po tym, jak zdołała przełamać rywalkę w siódmym i dziewiątym gemie. Amerykanka bez większych problemów wygrywała swoje gemy serwisowe. Na początku drugiego seta Pegula obroniła dwa break pointy, ale za trzecim razem została przełamana przez Aleksandrową. W tym fragmencie spotkania gemy były już dużo bardziej wyrównane.

W czwartym gemie dwukrotnie Pegula doprowadziła do stanu 40:40, ale Rosjanka nie dopuściła do break pointów. W siódmym gemie Pegula odrobiła stratę przełamania, natomiast Rosjanka odpowiedziała na to błyskawicznie i prowadziła 5:3. Ostatecznie wygrała seta 6:4 i wyrównała stan meczu. Na początku decydującej partii Pegula obroniła break pointa i uniknęła błędu z drugiego seta. W piątym gemie finalnie została przełamana.

Najbardziej emocjonujący był szósty gem tego seta. Aleksandrowa miała dwie szanse, by prowadzić 4:2, ale żadnej z nich nie wykorzystała. Wówczas zdołała obronić trzy break pointy, ale za czwartym razem była już skuteczna. Później Aleksandrowa zdołała przełamać Pegulę w decydującym momencie i wygrała seta 6:4. Tym samym rosyjska tenisistka sprawiła kolejną sensację i po około dwóch godzinach rywalizacji wyeliminowała czołową tenisistkę światowego rankingu.

Aleksandrowa zagra o finał turnieju w Miami z Amerykanką Danielle Collins (53. WTA). To będzie pierwsze starcie między tymi tenisistkami w historii. Drugą półfinałową parę tworzy Kazaszka Jelena Rybakina (4. WTA) i Białorusinka Wiktoria Azarenka (32. WTA). Z tej grupy tylko Azarenka wygrywała turniej w Miami w swojej karierze. Dokonywała tego trzykrotnie: w 2009, 2011 i 2016 r.