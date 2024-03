Za granicą piszą o furii Hurkacza. Sceny. "Rzadko się zdarza"

Hubert Hurkacz (9. ATP) póki co tego roku nie może zaliczyć do udanych. W żadnym z sześciu turniejów nie awansował do finału. Odpadł w ćwierćfinale Australian Open, półfinale w Marsylii, drugiej rundzie w Rotterdamie, ćwierćfinale w Dubaju, już po pierwszym spotkaniu w Indian Wells. Teraz najlepszy polski tenisista odpadł w 1/8 finału po piątej w karierze porażce (0 zwycięstw) z Bułgarem Grigorem Dimitrowem. (12. ATP).

REKLAMA

Zobacz wideo To Paweł Domagała robi w wolnym czasie. Gra w grę modną wśród sportowców. "Na tenisa jestem za lebiega, ale..."

Zagraniczne media piszą o zachowaniu Hurkacza

Kluczowa dla losów meczu była akcja w tie-breaku trzeciego seta. - Wtedy Polak dobiegł do piłki przy siatce, odegrał skutecznie smeczem, ale sędzia odgwizdał, że dotknął stopą siatki. Hurkacz był wściekły, nie wierzył sędziemu (ten miał rację), rzucił rakietą - pisał Sport.pl.

Zagraniczne media również piszą o fatalnym zachowaniu Huberta Hurkacza

- Hurkacz wściekły po wezwaniu sędziego w kluczowym momencie w Miami - pisze "Tennis-Infinity".

- Problemem nie była interpretacja przepisu, Hurkacz po prostu nie był zadowolony, bo nie czuł, że dotknął siatki. Nie bardzo widział, czy ją dotknął, czy nie, bo był skupiony na piłce i przyznał, że po meczu nie czuł siatki, natomiast Dimitrow stwierdził, że nie widział jasno tej sytuacji. Sędzia przyznał punkt Bułgarowi. Hurkaczowi wyraźnie się to nie spodobało i rzucił rakietą, co u niego zdarza się dość rzadko - dodają dziennikarze.

- Hurkacz popełnił błąd w najgorszym możliwym momencie. Polak nie mógł w to uwierzyć i ze złości uderzył rakietą o ziemię, prosząc sędziego o wyjaśnienia. Nie dowierzał, że w tak ważnym momencie trafił w siatkę, ale sędzia nie miał wątpliwości i podjął słuszną decyzję - dodaje "Puntodebreak".

"Przykro mi. Nie widziałem, co się stało. Byłem odwrócony" - tak sytuację skomentował Dimitrow. "Ślizgałem się, ale nie poczułem siatki. Mogłem jej dotknąć. Dobry mecz" - odparł Polak. "Bardzo mi ciebie szkoda" - zakończył Grigor Dimitrov, który o półfinał turnieju ATP 1000 w Miami zawalczy z Carlosem Alcarazem.