Serbowie o kluczowej decyzji Novaka Djokovicia. "Nie był sobą", "Terapia szokowa"

Jeden z najgłośniejszych rozwodów w tenisie w ostatnim czasie stał się faktem. Novak Djoković pożegnał się z trenerem Goranem Ivaniseviciem. Serb poinformował w mediach społecznościowych, że zdecydował się pójść w innym kierunku i podziękował Chorwatowi za współpracę.

Djoković podjął ważną decyzję

"Goran i ja zdecydowaliśmy się kilka dni temu na zakończenie współpracy. Nasza relacja na korcie miała wzloty i upadki, ale nasza przyjaźń zawsze była twarda niczym skała. W zasadzie jestem dumny (nie wiem, czy on też), że poza wygranymi turniejami odbyliśmy także batalię w Pachisi (hinduska gra planszowa - red.), która trwała wiele lat. Ten turniej nigdy się dla nas nie skończy" - napisał Djoković.

Serbskie media nie są szczególnie zaskoczone tak decyzją gwiazdy ich tenisa. - Już podczas Australian Open pojawiały się sygnały, że może dojść do tej zmiany. Novak z Goranem sięgnęli po wiele sukcesów, w tym 12 tytułów wielkoszlemowych, ale wydaje się, że to odpowiedni moment na zmianę - mówi Sport.pl Sasa Ozmo z portalu Sportklub.rs.

Zmiana stylu gry

Djoković nawiązał współpracę z Ivaniseviciem w 2018 roku. Razem osiągnęli wiele, ale przede wszystkim doszło do zmiany sposobu gry Serba. Lider rankingu zaczął prezentować się bardziej agresywnie, poprawił serwis. Częściej pojawia się dziś przy siatce, co na początku jego kariery było nie do pomyślenia. Wtedy był "okopany" przy końcowej linii, tymczasem w finale ostatniego US Open pokonał Daniła Miedwiediewa m.in. dzięki taktyce tzw. serv&volley - chodzeniu do siatki tuż po podaniu.

Djoković pozostaje liderem rankingu, ale ten sezon nie układa się po jego myśli. Przegrał m.in. w półfinale Australian Open z Jannikiem Sinnerem, w United Cup z Alexem De Minaurem oraz 1/16 finału w Indian Wells z Lucą Nardim.

- Ta decyzja pokazuje, że Novak chce się rozwijać, szukać innych bodźców. Widzieliśmy ostatnio, że zaczyna mu brakować motywacji. Nie był sobą na początku sezonu. W takiej sytuacji potrzebujesz terapii szokowej, by uzyskać realny efekt zmiany. Myślę, że tak właśnie należy czytać decyzję tenisisty o zmianie trenera - uważa Sasa Ozmo.

W maju Novak Djoković skończy 37 lat. W ostatnich sezonach najwięksi rywale są od niego znacznie młodsi: Carlos Alcaraz (20 lat), Jannik Sinner (22) czy Daniił Miedwiediew (28). Serb nie chce dopuścić, by przeciwnicy zbliżyli się do niego i stąd decyzja o zmianie.

Goran Ivanisević stracił pracę, ale prawdopodobnie nie będzie narzekał na brak ofert. Chorwat to były wicelider rankingu ATP (1994), największy sukces odniósł na Wimbledonie 2001, gdy występując z dziką kartą sięgnął po wielkoszlemowy tytuł - jedyny w jego karierze. W ostatnich latach rozwinął się jako trener.

Co dalej z trenerem?

- Goran ma przed sobą wspaniałą przyszłość jako trener. Przez te pięć lat u boku Djokovicia zebrał bezcenne doświadczenie, wiele się nauczył i wypromował w roli szkoleniowca. Teraz pewnie zdecyduje się na odpoczynek, po którym będzie jednym z najgorętszych nazwisk w męskim tourze. Będzie rozchwytywany przez czołowych graczy, gdy będą poszukiwali zmiany - kończy nasz serbski rozmówca.

Najbliższy start Novaka Djokovicia to prawdopodobnie turniej w Monte Carlo rangi ATP 1000. To pierwsze wielkie zawody w tym sezonie rozgrywane na kortach ziemnych. Roland Garros w Paryżu odbędzie się tradycyjnie na przełomie maja i czerwca.