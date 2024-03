Co za sceny po porażce Hurkacza. Oto co mu powiedział Dimitrov [WIDEO]

Turniej ATP Masters 1000 w Miami wkracza w decydującą fazę. W gronie ośmiu ćwierćfinalistów zabraknie niestety Huberta Hurkacza. Polski tenisista przegrał w czwartej rundzie z Grigorem Dimitrovem (12. ATP) po blisko trzygodzinnym boju.

Sceny w meczu Hurkacza. Rywal po wszystkim pokazał klasę

W pierwszym secie znacznie lepszy był polski tenisista, który nie dopuścił rywala do ani jednego break pointa, choć jego statystyki serwisowe wcale nie powalały - posłał tylko jednego asa. Lepiej radził sobie jednak w wymianach, popełniając mniej błędów, mimo agresywnej gry. Pozwoliło mu to wygrać 6:3. W drugiej partii mecz się wyrównał. Grigor Dimitrov wszedł na wyższy poziom i to on zdołał uzyskać breaka po efektownym passing-shocie z bekhendu.

Doszło do finałowego seta, a w nim tenisiści dwunastokrotnie utrzymali swoje podanie. O wszystkim zadecydować musiał tiebreak, co nie jest niczym nowym w konfrontacji obu zawodników. W czterech ich dotychczasowych starciach doszło do czterech dodatkowych rozgrywek. Przy stanie 2:2 Hubert Hurkacz zdobył łatwy punkt przy swoim serwisie. Tak się pierwotnie wydawało, jednakże w momencie kończącego zagrania Polaka sędzia wywołał "touch", co oznaczało, że dotknął on siatki. Polski tenisista nie mógł zrozumieć tej decyzji. Rzucił z frustracji rakietą, a następnie stanął z niedowierzania i zaczął dyskutować z arbitrem. Hurkacz domagał się obejrzenia powtórki, ale takową otrzymali jedynie widzowie w telewizji. Ukazała ona, że sędzia miał rację. Polak dotknął siatki lewą nogą i punkt słusznie został przyznany Dimitrovowi.

Dziewiąty zawodnik świata urodzony we Wrocławiu miał jeszcze możliwość wygrania tego meczu, ale z wygrał raptem jeden z pięciu kolejnych punktów, przez co z końcowego triumfu i awansu do ćwierćfinału cieszył się Bułgar. To jego piąte zwycięstwo nad Hurkaczem w pięciu dotychczasowych meczach. Polak może mieć pewną traumę związaną z Dimitrovem, choć obaj darzą się wielkim szacunkiem i sympatią, co potwierdziły także sceny przy siatce po ostatniej piłce.

"Przykro mi. Nie widziałem, co się stało. Byłem odwrócony" - zaczął Bułgar. "Ślizgałem się, ale nie poczułem siatki. Mogłem jej dotknąć. Dobry mecz" - odparł Polak. "Bardzo mi ciebie szkoda" - zakończył Grigor Dimitrov, który o półfinał turnieju ATP 1000 w Miami zawalczy z Carlosem Alcarazem.