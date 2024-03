Niewiarygodny wyczyn Polki! To były już piłki meczowe. Brawo, brawo

Katarzyna Kawa (190. WTA) o udział challengerze w Antalyi walczyła w kwalifikacjach. Najpierw z problemami pokonała 6:3, 1:6, 6:2 Wierę Zwonariową (268. WTA). Następnie w dużo lepszym stylu wygrała 6:3, 6:1 z Carole Monnet (195. WTA). Dzięki temu awansowała do głównej drabinki turnieju.

Świetny mecz Katarzyny Kawy. Zagra w drugiej rundzie

W pierwszej rundzie Kawa zmierzyła się z Eleną Gabrielą Ruse (170. WTA). Początek pierwszego seta był dość wyrównany i obie tenisistki miały na koncie po jednym przełamaniu. Później zdecydowanie lepiej prezentowała się Rumunka. Dwukrotnie pewnie wygrała podania Polki i tym samym triumfowała 6:3.

W drugim secie Kawa od razu przejęła inicjatywę. Dwa razy przełamała rywalkę i wydawało się, że bez problemów wygra tę partię. Ruse świetnie wróciła jednak do gry. W krótkim czasie doprowadziła do remisu 3:3. Następnie doszło do dwóch przełamań po każdej ze stron i w efekcie do rozstrzygnięcia potrzebny był tie-break. W nim sytuacja wyglądała bardzo podobnie, co na początku seta. Kawa znów prezentowała się lepiej i prowadziła 3:0. Ruse się nie poddawała i wyszła na prowadzenie 6:4. Rumunka była o krok od zwycięstwa w tym starciu i miała dwie piłki meczowe. Kawa świetnie się jednak wybroniła, następnie dwa razy wygrała podanie Ruse i tym samym w efektownym stylu zwyciężyła w drugiej partii 8:6.

Trzeci set również był bardzo udany dla Polki. W czwartym gemie przełamała rywalkę i bez większych kłopotów utrzymywała własne podanie. W decydującym gemie przy serwisie Rumunki znów okazała się lepsza i finalnie wygrała 6:2, a całe spotkanie 3:6, 7:6, 6:2.

Tym samym awansowała do drugiej rundy, gdzie zmierzy się z Olgą Danilović (133. WTA). Spotkanie odbędzie się w czwartek o godzinie 08:00 polskiego czasu.