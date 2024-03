Stało się! Novak Djoković ogłasza sensacyjne wieści

37 lat skończy w maju Novak Djoković (1. ATP). Chociaż serbski tenisista długo potrafił niemalże oszukiwać swój wiek, to wydaje się, że w tym roku nastąpił prawdziwy kryzys. Nie licząc United Cup, gdzie Djoković wygrał dwa mecze, a przegrał jeden, to wystąpił tylko w dwóch turniejach. W Australian Open nie grał najlepiej, ale dotarł do półfinału, w którym przegrał z Jannikiem Sinnerem (3. ATP) 1:6, 2:6, 7:6(8-6), 3:6. Po tamtej porażce Serb wrócił na kort blisko dwa miesiące później w Indian Wells. Efekt? Porażka w trzeciej rundzie z Lucą Nardim (96. ATP) 4:6, 6:3, 3:6.

"Ze źródeł z jego otoczenia można usłyszeć, że jego motywacja jest na najniższym poziomie w historii. Fizycznie i psychicznie nadal nie jest na najwyższym poziomie, wyniki ostatnich meczów nie pozwoliły mu złapać rytmu. Wyraz twarzy w pierwszych miesiącach roku jasno to pokazuje" - przekazywała przed kilkoma dniami "La Gazzetta dello Sport".

Novak Djoković rozstał się z trenerem. Wygrał z nim 12 turniejów wielkoszlemowych

Djoković przygotowuje się już do sezonu na mączce, na której to nawierzchni będzie bronił tytułu i punktów w rankingu ATP m.in. podczas Rolanda Garrosa. Także na tych kortach rozgrywany będzie turniej w trakcie igrzysk olimpijskich w Paryżu. Okazuje się, że podjął także radykalny krok i po ponad pięciu latach zdecydował się rozstać z Goranem Ivaniseviciem, który początkowo był jednym z członków jego sztabu, a z czasem został głównym trenerem serbskiego tenisisty.

"Pamiętam doskonale moment, w którym zaprosiłem Gorana do mojego zespołu. To było jeszcze w 2018 roku, a ja i Marian [Vajda - ówczesny trener Djokovicia - przy. red.] chcieliśmy wprowadzić trochę innowacji i magii do naszego duetu. Tak naprawdę wprowadziliśmy nie tylko to, ale także mnóstwo śmiechu i zabawy, kończenie roku na 1. miejscu w rankingu, kolejne rekordy oraz wygranych 12 turniejów Wielkiego Szlema (oraz kilka finałów)" - rozpoczął swój wpis Djoković, po czym przeszedł do najważniejszej wiadomości.

"Goran i ja zdecydowaliśmy się kilka dni temu na zakończenie współpracy. Nasza relacja na korcie miała wzloty i upadki, ale nasza przyjaźń zawsze była twarda niczym skała. W zasadzie jestem dumny (nie wiem, czy on też), że poza wygranymi turniejami odbyliśmy także batalię w Pachisi [hinduska gra planszowa - przy. red.], która trwała wiele lat. Ten turniej nigdy się dla nas nie skończy" - zaznaczył Djoković.

"Szefie, dziękuję ci za wszystko przyjacielu. Kocham cię" - zakończył tenisista.

A jakie to turnieje wielkoszlemowe wygrał Djoković w czasie współpracy z Ivaniseviciem? Cztery razy Australian Open, dwa Rolanda Garrosa, cztery Wimbledonu i dwa US Open.