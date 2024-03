Hurkacz znowu to zrobił! Morderczy bój o ćwierćfinał w Miami

Wtorkowy mecz 1/8 finału: Hubert Hurkacz (9. ATP) - Grigor Dimitrow (12. ATP, Bułgaria) zakończył się najlepszym możliwym scenariuszem dla kibiców i w sposób, jaki często kończy sety Polak, czyli tie-breakiem. Do tego czasu obaj wygrali zgodnie po 102 punkty! W tie-breaku kluczowy moment był przy stanie 2:2 i serwisie Hurkacza. Wtedy dobiegł on do piłki przy siatce, odegrał skutecznie smeczem, ale sędzia odgwizdał, że Polak dotknął stopą siatki. Hurkacz był wściekły, nie wierzył sędziemu (ten miał rację), rzucił rakietą. Nic to jednak nie zmieniło, bo stracił punkt. Potem nie potrafił się skoncentrować i przegrał tie-breaka 3:7.

Dreszczowiec Hurkacza w Miami. Znów decydował tie-break

Hubert Hurkacz w tym roku ma złą serię. W żadnym z sześciu turniejów nie awansował do finału. Odpadł w ćwierćfinale Australian Open, półfinale w Marsylii, drugiej rundzie w Rotterdamie, ćwierćfinale w Dubaju oraz już po pierwszym spotkaniu w Indian Wells.

Najlepszy polski tenisista walczył o przełamanie złej serii w prestiżowym turnieju ATP 1000 na kortach twardych w Miami. Polak w pierwszych dwóch rundach musiał grać trzy sety (z Aleksandrem Szewczenko i Sebastianem Kordą). Teraz sytuacja znów się powtórzyła.

Pierwszy set meczu: Hurkacz - Dimitrow był wyrównany do stanu 3:3. Od tego momentu Polak, który przegrał wszystkie cztery poprzednie starcia ze starszym o pięć lat Bułgarem (w Indian Wells, Monte Carlo ,Rotterdamie i Paryżu), wygrał trzy gemy z rzędu! Hurkacz umiejętnie, ale z problemami pilnował swoje gemy serwisowe. W dwóch z pięciu zwyciężył na przewagi. Polak w tym secie miał mniej winnerów (8-14), ale też mniej niewymuszonych błędów (5-9).

W drugiej partii znów zadecydowało tylko jedno przełamanie. Tym razem wywalczył je Bułgar w szóstym gemie. Potem Polak nie był w stanie odrobić strat i przegrał 3:6. Znów miał mniej winnerów (7-14) i tyle samo niewymuszonych błędów (po 4).

Potem doszło do trzeciego seta i tie-breaka, który opisaliśmy wyżej.

Dimitrow w ćwierćfinale zmierzy się w hitowym starciu z wiceliderem światowego rankingu - Hiszpanem Carlosem Alcarazem, który pokonał Włocha Lorenzo Musettiego (24. ATP) 6:3, 6:3.