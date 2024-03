Co za wieści ws. Świątek. Organizatorzy ogłosili to całemu światu!

Iga Świątek przed tygodniem triumfowała w prestiżowym turnieju Indian Wells. Z kolei w nocy z poniedziałku na wtorek odpadła z rywalizacji rangi WTA 1000 w Miami. Tego samego dnia ogłoszono listę zarejestrowanych zawodniczek i zawodników na turniej w Madrycie.

WTA 1000 w Madrycie. Iga Świątek zarejestrowana do gry

Zmagania w stolicy Hiszpanii rozpoczną się 22 kwietnia. Turniej w Madrycie zalicza się do turniejów obowiązkowych. To oznacza, że zawodniczki i zawodnicy muszą w nich zagrać, a nieobecność na starcie bez żadnych konsekwencji może mieć miejsce tylko w przypadku urazu i przedstawienia zaświadczenia lekarskiego. W innym przypadku grożą kary od WTA. Warto dodać, że do obowiązkowych zmagań zalicza się też Indian Wells, Miami Open oraz China Open.

We wtorek 26 marca na oficjalnej stronie turnieju pojawiła się zapowiedź zmagań w Hiszpani. "Od 22 kwietnia do 5 maja Mutua Madrid Open po raz kolejny gościć będzie najlepszych tenisistów na świecie. Rafael Nadal, Aryna Sabalenka, Carlos Alcaraz, Iga Świątek, Novak Djokovic i Coco Gauff to tylko niektóre z nazwisk, które zachwycą kibiców w Caja Magica" - czytamy.

Iga Świątek dotychczas nie sięgnęła jeszcze po triumf w Madrycie. Najbliżej była w ubiegłym roku, kiedy to w finale przegrała z Aryną Sabalenką. Wówczas Białorusinka okazała się lepsza w trzech setach (6:3, 3:6, 6:3).

Teraz przed Igą Świątek kilkanaście dni odpoczynku po porażce w Miami. Polka wróci do Europy, a w dniach 12-13 kwietnia wystąpi w meczach reprezentacji w ramach Pucharu Billie Jean King. Biało-Czerwoni zagrają ze Szwakcarą.