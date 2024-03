Skandal w Miami podczas meczu Rosjanki. "Gdzie są przeprosiny?" [WIDEO]

Od niedawna na najważniejszych turniejach WTA i ATP Tour nie ma sędziów liniowych. Za wyłapywanie autów odpowiedzialny jest automatyczny elektroniczny system hawk-eye live. Jak się okazuje, bywa on zawodny, co na własnej skórze przeżyła Daria Kasatkina. "A co mają do powiedzenia WTA i Miami Open? Gdzie są przeprosiny, oświadczenie o działaniu, plan naprawy?" - piszą w mediach społecznościowych oburzeni fani.

3 Reuters // https://twitter.com/WTArussians/status/1772277260323852358 Otwórz galerię Na Gazeta.pl