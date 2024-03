Ten mecz będzie miał ogromne konsekwencje dla Świątek. Oto najczarniejszy scenariusz

Na 1/8 finału udział w turnieju WTA 1000 w Miami zakończyła Iga Świątek. Liderka rankingu niespodziewanie przegrała 4:6, 2:6 z Jekateriną Aleksandrową. - Jestem zawiedziona, bo myślałam, że tutaj, w Miami, będę grała lepiej. Ale Aleksandrowa rozegrała niesamowity mecz i na pewno była dzisiaj lepsza. Trudno było czytać jej serwis. Poczułam się trochę spięta, kiedy nie mogłam dobrze returnować - przyznała po porażce.

Iga Świątek przegrała, ale trenerzy wyciągną wnioski? "Zostanie przestudiowana"

Po meczu eksperci nie mieli wątpliwości, że Świątek zagrała słaby mecz. Zgadzali się z tym także kibice, którzy określali postawę Polki w tym meczu jako "bezradną". Jeden z internautów zwrócił jednak uwagę na to, że Aleksandrowa zagrała świetne zawody, co może być w przyszłości przydatne dla wielu trenerów.

"Jekaterina grała tak spektakularnie. To było po prostu genialne. Myślę, że taktyka przeciwko Idze, którą zastosowała dziś wieczorem, zostanie przestudiowana przez wszystkich innych trenerów w tourze. Wiedziała, co robi i była w stanie to perfekcyjnie wykonać" - zauważył jeden z fanów.

Pod wrażeniem gry Aleksandrowej były także zagraniczne media. "Na korcie kibice zobaczyli Igę z tych złych dni, tą, która jęczy i chowa się za daszkiem czapki. Była poddawana torturom. Doprowadzona do granic możliwości, nabierając szybkości, mnożyła błędy do tego stopnia, że przedwcześnie opuściła turniej" - pisały po meczu.

Adam Romer w rozmowie ze Sport.pl również zwrócił uwagę na elementy taktyczne. - Potwierdza się, że gdy dana tenisistka prezentuje agresywny styl, nasza reprezentantka miewa kłopoty. Aleksandrowa nie ciągnęła wymian za wszelką cenę, a raczej przejmować inicjatywę i zdobywać szybko punkty. W efekcie Rosjanka albo wygrywała punkt winnerem, albo Świątek popełniała błąd, bo chciała uderzyć jeszcze mocniej, odpowiedzieć rywalce. Często mówimy, że Iga podnosi swój poziom gry w trakcie meczu, ale tutaj po pierwszym secie stało się inaczej - przyznał Dominikowi Senkowskiemu.