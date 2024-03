Była gwiazda tenisa zniknęła na lata. Długo o tym nie mówiła. Teraz przerywa milczenie

Jelena Janković swego czasu była topową tenisistką świata. Wygrała 15 turniejów WTA w grze pojedynczej i dwa w deblu. Od sierpnia 2008 r. przez 17 tygodni utrzymywała pierwsze miejsce w rankingu WTA. Ostatni mecz rozegrała w 2017 r. i słuch po niej zaginął. Serbka unikała mediów oraz stroniła od mediów społecznościowych. W końcu zrobiła wyjątek.

Jelena Janković przez lata pozostawała w cieniu. "Jesteś pierwszą osobą..."

39-latka opowiedziała, jak czuje się na sportowej emeryturze w rozmowie ze słoweńskim dziennikiem "Dnevnik". - Bardzo dobrze. Jest najlepiej od trzech lat, odkąd zostałam mamą. Prowadzę spokojne życie rodzinne. Odsunąłem się od świata mediów. Po wielu latach jesteś pierwszą osobą, której udzielam wywiadu - wyznała.

Dlaczego tak bardzo nie chciała pokazywać się publicznie? - Ponieważ chcę zachować prywatność.

Uważam, że gdy dzieje się coś ważnego, warto, aby media o tym wiedziały. Zdałam sobie sprawę, że ludzie kibicowali mi i ściskali za mnie kciuki, więc czułam się odpowiedzialna, aby powiedzieć im coś więcej. Teraz wolę spokój i nie chcę być w centrum uwagi. To gdzie jem, co piję i gdzie podróżuję to moja prywatna sprawa - tłumaczyła.

Janković przypomniała o wielkim sukcesie. Chodzi o rywalizację z Williams. "Niewiele tenisistek tego dokonało"

W wywiadzie poruszono także temat jej kariery i wielkiej rywalizacji z Sereną Williams. To właśnie Amerykanka odebrała jej pierwsze miejsce na światowych listach oraz pokonała w jedynym finale turnieju rangi Wielkiego Szlema - w 2008 r. w US Open. W sumie z legendą kobiecego tenisa mierzyła się 14 razy i cztery razy wygrała. - Naprawdę pokonałam ją cztery razy? Mogę być z tego dumna. A także z tego, że na jednym z turniejów pokonałam zarówno Serenę, jak i Venus Williams w niecałe 24 godziny. Niewiele tenisistek dokonało takiego wyczynu. Pamiętam, że w pewnym momencie miałam nawet pozytywny bilans zwycięstw i porażek z Sereną, a w ostatnich meczach ona regularnie mnie pokonywała - wspominała.

Choć Janković była pierwszą rakietą świata, nigdy nie udało jej się wygrać zawodów wielkoszlemowych. Nie mogło więc zabraknąć pytania, czy nie wolałaby zamienić tych dwóch sukcesów. - Nigdy. Bycie numerem jeden na świecie to najwięcej, co tenisista może osiągnąć. Marzyłam o tym już jako dziecko. Bycie najlepszym na świecie oznacza bycie na szczycie przez wiele lat, a turniej wielkoszlemowy może wygrać gracz zajmujący 50. lub 100. miejsce na świecie - podsumowała.