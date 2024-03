Iga Świątek ujawniła powody porażki. "Inaczej by się ten mecz potoczył"

- Jestem zawiedziona, bo myślałam, że tutaj, w Miami, będę grała lepiej. Ale Aleksandrowa rozegrała niesamowity mecz i na pewno była dzisiaj lepsza. Trudno było czytać jej serwis. Poczułam się trochę spięta, kiedy nie mogłam dobrze returnować - przyznała Iga Świątek po porażce z Jekateriną Aleksandrową (16. WTA) w czwartej rundzie turnieju WTA 1000 w Miami. Dość powiedzieć, że Polka w całym spotkaniu miała tylko jednego break pointa, którego nie wykorzystała. Ostatecznie przegrała 4:6, 2:6 i nie uda jej się drugi raz w karierze zgarnąć pełnej puli w cyklu Sunshine Double.

Iga Świątek w starciu z Rosjanką popełniła aż 16 niewymuszonych błędów więcej od zagranych winnerów - 11 do 27. - W meczach z Aleksandrową i Noskovą było widać, że to jest spóźnione. Że Iga jest za wolna i nie ma pewności, nawet kiedy piłka przylatywała wolniej z drugiej strony - stwierdziła w programie "Raport z Miami" Joanna Sakowicz-Kostecka, eksperta Canal+Sport, w kontekście dużej liczby błędów w dwóch ostatnich meczach.

Iga Świątek rozlicza się z porażki. "Nie do końca czułam punkt zaczepienia"

Wielu kibiców przyczyn słabszej dyspozycji Igi Świątek doszukiwało się w zmęczeniu. Sama tenisistka po meczu udzieliła dłuższego wywiadu stacji Canal+Sport, w którym zdradziła przyczynę swoich błędów w ustawieniu.

- Na pewno ta praca na nogach nie była idealna, bo jakbym pracowała jak zazwyczaj, to inaczej by się ten mecz potoczył. Ale byłam pod dużą presją z uwagi na grę mojej przeciwniczki. Od początku grała na 100 proc. i czasami wchodziły jej piłki, które były strzałami. Zwykle dziewczyny trafiają tak kilka razy na mecz, a ona grała tak od początku do końca. To mogło spowodować, że się spięłam i wycofałam. Nie do końca czułam punkt zaczepienia - stwierdziła Polka.

- Nie do końca też poczułam te piłki. One były bardzo dynamiczne, gdy były nowe, ale gdy się zużywały to nawet ja - a jestem silna - miałam problem, aby z pełną mocą zagrać na drugą stronę siatki i to sprawiało, że nie do końca wiedziałam, jak grać. Ale to nie jest tak, że się na tym koncentrowałam, bo na koniec to z mojej winy przegrywałam niektóre akcje. Nie powiedziałabym, że miało to wpływ na ogólny wynik. Może trochę na mój dyskomfort - kontynuowała na pytanie w kontekście sprzętu i piłek.

- Czasami aż mnie bolało, jak moja przeciwniczka dzisiaj returnowała z całej siły tuż pod linię z serwisów, które nie były najszybsze, ale precyzyjne, więc jak będę oglądała i analizowała, to zaboli ponownie - podsumowała liderka światowego rankingu.

Teraz przed Igą Świątek najważniejsza część sezonu - okres gry na kortach ziemnych. Liderka rankingu przed wielkoszlemowym Roland Garros zagra w Stuttgarcie, Madrycie i Rzymie.