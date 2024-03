ATP 1000 w Miami jest sporym wyzwaniem dla Huberta Hurkacza. Choć awansował do IV rundy, to po drodze stoczył aż dwa trzysetowe boje. Najpierw po wyrównanej walce pokonał Aleksandra Szewczenko 6:4, 6:7(2), 6:3, a następnie triumfował w starciu z Sebastianem Kordą 7:6(5), 6:7(5), 6:3. Teraz przed nim kolejne trudne zadanie. Zmierzy się z zawodnikiem, którego nie udało mu się jeszcze pokonać, choć okazji ku temu miał całkiem sporo.

ATP 1000 w Miami. Hurkacz powalczy o ćwierćfinał. Piekielnie silny rywal

Mowa o Grigorze Dimitrowie. To właśnie Bułgar będzie kolejnym rywalem Polaka. Doświadczony tenisista również miał spore problemy na początku turnieju, bo dopiero po trzysetowej walce rozprawił się z Alejandro Tabilo. W III rundzie nie dał już szans Yannickowi Hanfmannowi i dosłownie zmiótł go z kortu, triumfując 6:1, 6:0.

Mimo że to Polak jest wyżej w rankingu ATP - zajmuje dziewiąte miejsce, z kolei rywal plasuje się na 12. lokacie - to nie ulega wątpliwości, że to właśnie Dimitrow będzie faworytem do zwycięstwa. Przemawia za tym bilans bezpośrednich starć. Obaj mierzyli się aż czterokrotnie i za każdym razem górą był Bułgar. Po raz ostatni spotkali się w Paryżu w 2023. Aż trzy z czterech tych meczów kończyły się dopiero po trzech setach, co sugeruje, że i pojedynek w Miami będzie równie emocjonujący.

Hurkacz jest jedynym reprezentantem Polski, który walczy jeszcze na Florydzie. Minionej nocy odpadła Iga Świątek, co było sporym zaskoczeniem. 22-latka uległa Jekatierinie Aleksandrowej i to już w dwóch setach - 4:6, 2:6.

ATP Miami Open 2024. Kiedy gra Hurkacz? Gdzie oglądać mecz Hurkacz - Dimitrow? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK, STREAM ONLINE]

Mecz Huberta Hurkacza z Grigorem Dimitrowem odbędzie się już we wtorek 26 marca. Będzie to czwarte spotkanie na korcie tego dnia od godziny 16:00 czasu polskiego. Panowie wyjdą więc na kort nie wcześniej niż o 20:30. Transmisję z tego meczu przeprowadzi Polsat Sport. W internecie spotkanie będzie dostępne na platformie Polsat Box Go. Zapraszamy też do śledzenia relacji na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.