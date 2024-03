Iga Świątek przemówiła po porażce w Miami. "Nie poczułam"

Rzadko się zdarza, by Iga Świątek nie była w stanie przeciwstawić się swojej rywalce. Niestety, tak się stało w meczu 1/8 finału turnieju WTA 1000 w Miami. Polska tenisistka była wyraźnie słabsza od Jekateriny Aleksandrowej, z którą przegrała 4:6, 2:6. Po meczu przyznała, że Rosjanka grała dla niej nieprzewidywalnie, co utrudniało chociażby dobre podejście do returnu. Polka nie ukrywała rozczarowania.

