Iga Świątek (1. WTA) świetnie radziła sobie podczas turnieju WTA 1000 w Miami, ale po dwóch wygranych starciach 2:0 z Włoszką Camilą Giorgi (108. WTA) i 2:1 z Czeszką Lindą Noskovą (31. WTA) przyszedł gorszy moment. Polka była faworytką w meczu czwartej rundy z Jekatieriną Aleksandrową (16. WTA), ale Rosjanka okazała się dla niej za silna. Oto jak eksperci skomentowali porażkę liderki światowego rankingu.

Świątek przegrała dwa sety. W pierwszym uległa 4:6, a w drugiej partii 2:6. "Rosjanka nie wypuściła już wielkiej szansy na zwycięstwo. W ostatnim gemie, w którym serwowała, grała pewnie i po chwili mogła cieszyć się z historycznego zwycięstwa, bo pierwszy raz w karierze pokonała liderkę światowego rankingu WTA" - pisał Paweł Matys ze Sport.pl.



"Iga Świątek po raz pierwszy od turnieju w Cincinatti nie wystąpi w ćwierćfinale turnieju rangi WTA 1000. "Seria kolejnych 10 ćwierćfinałów WTA 1000 dobiegła końca" - podkreśla Jose Morgado, dziennikarz Record Portugal.

"Jekatierina Aleksandrowa (16. WTA) z łatwością pokonuje najlepszą tenisistkę rankingu WTA i mistrzynię z 2022 roku, Igę Świątek, 6:4, 6:2. Awans do ćwierćfinału tego turnieju jest dla niej największym zwycięstwem w karierze. Mistrzyni Indian Wells Świątek nie wygra "Sunshine Double" - dodał Jose Morgado.

"Najlepsze zwycięstwo w jej karierze. Marzenie o Sunshine Double prysło dla Igi Świątek. Polka przegrała w czwartej rundzie z Ekateriną Alexandrovą 6:4 i 6:2" - zauważył Ivan Aguilar.

"Perfekcyjny serwis Ekateriny Alexandrovej. Iga Świątek po raz pierwszy od stycznia 2022 roku nie zdołała ani razu przełamać rywalki. Ostatni raz taka sytuacja miała miejsce przeciwko Ash Barty na turnieju w Adelajdzie" - napisał profil Tennis Channel.

"Iga Świątek nie sięgnie już po tzw. "Sunshine Double". Mistrzyni Indian Wells, Świątek, odpadła z turnieju WTA 1000 w Miami. Polka w 1/8 finału przegrała z Alexandrovą, która złamała ją i pokonała ją 6:4 i 6:2. W ćwierćfinale Rosjanka zmierzy się z Amerykanką Jessicą Pegulą" - podsumował po ostatniej piłce profil ESPN Tenis.

"Bez wątpienia Jekaterina Aleksandrowa zapracowała sobie na to pierwsze w karierze zwycięstwo nad liderką rankingu WTA.U Igi Świątek nie było cudownej przemiany - męczyła się wczoraj, męczyła się i dziś. Na drugi triumf w Sunshine Double trzeba poczekać przynajmniej rok" - napisała Agnieszka Niedziałek ze Sport.pl.

"Zaskoczyła mnie Aleksandrowa: nie spodziewałem się, że będzie w stanie zagrać cały mecz na tak wysokim poziomie i tak dobrze returnować. Czapki z głów. Zaskoczyła mnie też Iga, bo zagrała drugi mecz zdecydowanie poniżej swojego poziomu. Widać, że szybsze korty w Miami jej nie leżały. Widać, że odczuwała trudy ostatnich tygodni. Porażka jest częścią sportu. Warto jednak pamiętać, że w Miami Iga jeszcze powiększyła przewagę w rankingu. Nikt w tym roku nie grał i nie wygrał tylu meczów, co Iga. Teraz będzie miała czas dla siebie i szansę trochę odpocząć, by wrócić na turnieje w Europie jeszcze silniejsza" - napisał Żelisław Żyżyński z Canal + Sport.

"Iga Świątek żegna się z Miami. Ekaterina Alexandrova była dziś zdecydowanie lepszą zawodniczką. Utrzymała wysoki, najwyższy poziom od pierwszej do ostatniej piłki. Jej forma serwisowa przez większość meczu była bliska ideału. Za to należą się wielkie brawa. Iga nie miała dziś narzędzi, które jakkolwiek przeszkodziłyby Alexandrovej w drodze do zwycięstwa" - podsumował Dawid Zbik z Eurosportu.

Iga Świątek odpada z turnieju WTA 1000 w Miami, a Jekatierina Aleksandrowa awansowała do ćwierćfinału, gdzie zmierzy się z Jessicą Pegulą (5. WTA). Amerykanka w czwartej rundzie pokonała swoją rodaczkę - Emmę Navarro (20. WTA) 7(7): 6(1), 6:3.